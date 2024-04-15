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ТАСС

Путин отметил важность "Ангары" для создания Российской орбитальной станции

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Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Роскосмос / РИА Новости

Президент подтвердил планы запускать с помощью ракеты-носителя тяжелого класса все необходимое для Российской орбитальной станции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы запускать с помощью ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" все необходимое для Российской орбитальной станции.

"Состоялся старт "Ангары-5" - это наша новая тяжелая ракета-носитель, это хорошее движение вперед - с нового нашего космодрома, с Восточного. С помощью этой ракеты-носителя будем выводить потом все, что необходимо для создания Российской орбитальной станции", - подчеркнул он в ходе общения с космонавтами в Кремле.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была оглашена в апреле 2021 года. В октябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции. 

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