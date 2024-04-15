Путин: без космоса не решить ни одной задачи, в том числе по обороноспособности

По словам президента, "везде есть применение космическим технологиям"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Развитие космической отрасли помогает решить все задачи, включая повышение обороноспособности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с белорусским коллегой Адександром Лукашенко и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.

"Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям", - сказал глава государства.

По его словам, это важная тема, Россия уделяет и будет уделять ей необходимое внимание. "У нас программа [развития космической деятельности] в России до 2030 года, а потом до 2036 года сверстана, мы над ней работаем постоянно. Понятно, что денег всегда не хватает, но движение, тем не менее, есть", - заключил Путин.

Отдельно он обратился к космонавтам и поздравил их и всю космическую отрасль с праздником.