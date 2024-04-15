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ТАСС

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в создании космической станции РФ

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Изображение проекта новой российской космической станции
Изображение проекта новой российской космической станции.
Источник изображения: Роскосмос/ТАСС

По словам белорусского президента, республика очень серьезно работает над совместными с Россией космическими программами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным и космонавтами.

"Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] "Ангара" все-таки затащит туда это оборудование <...>. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", - сказал он.

Кроме того, по словам белорусского президента, республика очень серьезно работает над совместными с РФ космическими программами, две страны и дальше будут работать сообща.

"Мы очень серьезно работаем над совместными [космическими] программами Белоруссии и России. Спутниковые программы мы делаем вместе, мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я говорил Владимиру Владимировичу [Путину], что мы и дальше будем вместе работать", - сказал Лукашенко. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ангара
Персоны
Путин Владимир
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