Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в создании космической станции РФ

По словам белорусского президента, республика очень серьезно работает над совместными с Россией космическими программами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным и космонавтами.

"Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] "Ангара" все-таки затащит туда это оборудование <...>. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", - сказал он.

Кроме того, по словам белорусского президента, республика очень серьезно работает над совместными с РФ космическими программами, две страны и дальше будут работать сообща.

"Мы очень серьезно работаем над совместными [космическими] программами Белоруссии и России. Спутниковые программы мы делаем вместе, мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я говорил Владимиру Владимировичу [Путину], что мы и дальше будем вместе работать", - сказал Лукашенко.