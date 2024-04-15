Путин назвал космонавтику достижением всех республик бывшего СССР

По словам президента, Россия и Белоруссия продолжают эту совместную работу

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Успехи в развитии космонавтики являются общим достижением республик СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.

"Сегодня праздник - День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что сейчас Россия и Белоруссия продолжают эту совместную работу. "И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос - это только внешнее проявление нашей совместной деятельности. Разумеется, на этом [наша] деятельность не ограничивается", - отметил президент РФ.