Замглавы МО РФ и начальник штаба Сухопутных войск Мьянмы отметили динамику ВТС

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1904") производства Иркутского авиационного завода на аэродроме Мейтхила, 15.12.2022.

По данным российского военного ведомства, их встреча прошла в дружественной обстановке и "подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Александр Фомин и начальник штаба Сухопутных войск Мьянмы Чжо Сва Лин отметили положительную динамику военно-технического сотрудничества между странами. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с начальником штаба Сухопутных войск, начальником Главного генерал-квартирмейстерского управления Республики Союз Мьянма генерал-лейтенантом Чжо Сва Лином. В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации", - сказали в МО РФ.

Встреча прошла в дружественной обстановке и "подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия", добавили в ведомстве.