Военный эксперт назвал способ защиты российских дронов от систем РЭБ

Военный эксперт Кошкин: ИИ используется для защиты дронов от систем РЭБ

Современные дроны учат работать с искусственным интеллектом (ИИ), что позволяет им какое-то время двигаться без получения сигнала, это делает беспилотники недоступными для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал в пятницу, 12 апреля.

«Беспилотники оказались настолько востребованы на линии боевого соприкосновения и вообще в конфликтах, что сегодня эта технология активно используется для того, чтобы поднять точность различных систем, интенсивность боевых действий», — сказал Кошкин в беседе с Lenta.Ru.

Он напомнил, что вначале дроны использовали для разведки, но потом появилась возможность заводить дроны даже в форточку.

По словам военного эксперта, дроны-камикадзе оказались очень востребованным и высокоэффективным средством поражения. Они достаточно дешевы в производстве, но при этом могут уничтожать крайне дорогостоящую технику.

«Сейчас в дроны монтируют элементы ИИ, которые позволяют двигаться без сигнала на определенном участке маршрута. Такие дроны недоступны для РЭБ. Так что, с одной стороны, совершенствуются системы поражения, с другой — сами дроны. Этот процесс продолжается», — заключил он.

9 апреля представитель Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» рассказал «Известиям» о новой версии беспилотника «Пиранья» с повышенной грузоподъемностью. Так, добавили быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер и аппарата при отказе одного или двух двигателей.

В тот же день спецназ Росгвардии обнаружил топливную базу ВСУ с помощью беспилотника «Скат 350М», после чего навел удар по ней, пишет ИА «Регнум».

До этого, 3 апреля, концерн «Калашников» представил беспилотник «Скат-350М». Дрон уже используется российскими военными. В марте аппарат помог спецназу обнаружить в Харьковской области украинскую РСЗО RM-70, которую готовили к обстрелу Белгорода. В итоге российские силы оперативно ликвидировали установку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.