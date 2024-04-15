В Москве состоялось заседание Военного комитета ОДКБ

Военный комитет ОДКБ обозначил пути взаимодействия в военной области

МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. Развитие Коллективных авиационных сил ОДКБ и организацию ПВО в Центральной Азии обсудили на заседании Военного комитета организации, сообщило Минобороны России.

Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с участием делегаций генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также представителей Объединенного штаба и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Военачальники стран-участников договорились внедрять передовой опыт ведения боевых действий в практику подготовки войск.

"Определены направления дальнейшей работы по развитию Коллективных авиационных сил ОДКБ и организации противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", – отметил генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, на заседании были представлены современные подходы к организации применения БПЛА и противодействия им средствами радиоэлектронной борьбы на основе опыта, полученного в ходе СВО на Украине.

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