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ТАСС

В УрФУ откроют молодежный проектный центр радиоэлектронных систем

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Уральский федеральный университет
Уральский федеральный университет.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Центр создадут на базе технической лаборатории "Космопорт" НПОА

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет и "НПО автоматики" создадут совместный центр радиоэлектронных систем на базе технической лаборатории "Космопорт" НПОА, где будут бесплатно обучать школьников и студентов практическим основам радиотехники, в том числе изготовлению различных приборов и устройств, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС генеральный директор АО "НПО автоматики" Михаил Изюмов.

"Сегодня перед нашим предприятием стоят вызовы по созданию приборов для следующих поколений ракет-носителей. Очевидно, что современные программные решения невозможно внедрить без знания радиоэлектроники, поэтому необходимо стимулировать интерес школьников к этой теме. <…> От реализации совместного проекта с нашим ключевым образовательным партнером - УрФУ - мы ожидаем не менее 30 новых специалистов ежегодно", - сказал Изюмов.

Совместный центр дополнит работающую лабораторию FixItLab на базе института радиоэлектроники и информационных технологий и продолжит развитие идеи образовательного центра Космопорт. Центр будет оснащен 3D-принтерами и необходимой инфраструктурой для прототипирования и изготовления опытных приборов и устройств, добавили в пресс-службе компании.

На профориентационной площадке старшеклассники и студенты смогут бесплатно попробовать себя в качестве радиоинженера, освоят основы радиотехники, монтажа и пайки электронных устройств и приборов. "Мы делаем ставку на работу с партнерами и создание совместных лабораторий и центров под задачи исследовательской деятельности и обучения студентов и школьников", - добавил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков

НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. 

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