Сбивает от дрона до баллистической ракеты: пять причин полагаться на российскую ПВО

Специальная военная операция стала проверкой для российских зенитчиков и их техники, поводом подтвердить высокие характеристики отечественных зенитных систем и сделать их еще совершеннее. В преддверии Дня войск противовоздушной обороны (ПВО), отмечаемого 14 апреля, ТАСС выбрал значимые события, случившиеся за время спецоперации в российской ПВО

"Прометей": теперь — серийный

В апреле 2022 года генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" запущена в серийное производство. Годом ранее Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера РФ, заявил, что "Прометей" завершил государственные испытания и начал поставляться в войска. Ранее о начале серийного производства ракет для "Прометея" рассказал источник ТАСС.

ЗРК С-500. Источник: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

С-500, который, как ожидается, заменит С-400 "Триумф", обладает еще более высокими характеристиками, хотя их точные цифры не раскрываются. Система предназначена для поражения всех существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения в широком диапазоне скоростей и высот.

"Проведенные на днях успешные полигонные испытания ЗРС С-500 по перехвату гиперзвуковой цели подтвердили ее готовность противостоять любым угрозам со стороны воздушно-космических средств вероятного противника, и в первую очередь — США", — заявил в марте ТАСС замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Сбиваем из-за горизонта

Российские подразделения ПВО получили комплексы, которые показали высокую эффективность за короткий промежуток времени. Так, Вооруженные силы РФ в октябре 2023 года в течение пяти дней сбили 24 самолета ВСУ. Источник ТАСС, близкий к военному ведомству, выразил мнение, что такая высокая результативность — следствие применения ЗРС С-400 совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Позднее источники ТАСС добавили, что использовались зенитные управляемые ракеты с активными радиолокационными головками самонаведения и новой боевой частью, а цели находились на высоте около 1 тыс. м.

Самолет ДРЛОиУ А-50У. Источник: Минобороны РФ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил в беседе с ТАСС, что наземные радиолокационные станции в составе зенитных ракетных систем из-за кривизны поверхности Земли и наличия радиогоризонта не могут наблюдать низколетящие цели на большом расстоянии, хотя технически способны их обнаруживать на дальности в сотни километров. Такого недостатка лишен радар, размещенный на самолете-носителе — к примеру, в составе самолета ДРЛО А-50. Он может засекать даже маловысотные воздушные цели на дистанции в 350 км, одновременно сопровождая до 300 объектов. Ему на смену готовится еще более совершенный "летающий радар" А-100 "Премьер", проходящий испытания.

О еще одном способе уничтожения украинских боевых самолетов сообщалось в документе "Военные действия России в воздухе и украинские требования к противовоздушной обороне", который в ноябре 2022 года выпустил британский Королевский объединенный институт оборонных исследований. Аналитики высказали предположение, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ведут воздушное патрулирование с помощью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31, вооруженных ракетами Р-37М класса "воздух — воздух" большой дальности. По мнению британских специалистов, эти боеприпасы в сочетании с мощными бортовыми радарами носителей обеспечивают поражение целей даже на малых высотах далеко за линией боевого соприкосновения.

Истребитель МиГ-31И. Источник: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Боевое дежурство ведут и другие самолеты российских ВКС. К примеру, в марте текущего года в Минобороны РФ заявили, что экипажи Су-35С, патрулирующие воздушное пространство на авдеевском направлении СВО, "не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования". Военное ведомство уточнило, что при попытке взлететь любая воздушная цель будет обнаружена и сбита.

Лазер против дрона

По заявлению Юрия Борисова в должности вице-премьера, в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ применяют лазерное оружие — к примеру, комплекс "Задира", который может поражать цели на дистанции до 5 км.

Лазер для ближнего перехвата воздушных целей — общемировой тренд. Такие установки разрабатывают все ведущие военные державы. Так, в этом году проходили испытания британской системы DragonFire, которая помимо перехватов летательных аппаратов способна наносить удары "по любой видимой цели". Россия продемонстрировала мобильный комплекс "Рать" для борьбы с беспилотниками, один из вариантов которого вооружен системой направленного лазерного уничтожения. Согласно представленным материалам, лазер комплекса может поджигать БПЛА на расстоянии в 1 км.

Комплекс “Рать” с системой направленного лазерного уничтожения. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Еще один противодроновый лазерный модуль большой мощности разрабатывают совместно российские и белорусские инженеры. Ожидается, что его мощность составит 100 кВт.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о создании в стране лазерного комплекса "Пересвет", который уже поступил на вооружение ВКС РФ. Своим излучением комплекс способен выводить из строя спутники противника на орбитах высотой до 1 500 км.

Российские ракеты перехватывают западные

Специальная военная операция подтвердила, что современные российские средства противовоздушной обороны способны эффективно перехватывать даже сложные цели — небольшие снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО), планирующие высокоточные авиабомбы и современные крылатые западного производства. О перехвате таких целей постоянно сообщает Министерство обороны РФ. Так, средства ПВО отражают ракетные удары украинских националистов по приграничным российским городам, перехватывая большую часть снарядов.

Помимо этого, российские зенитчики перехватывают ракеты дальнобойных оперативно-тактических комплексов — "Точка-У" советского производства, доставшихся Украине в наследство от СССР, и американских ATACMS. О высоких характеристиках отечественных средств перехвата можно судить по отдельным эпизодам их боевой работы: так, в октябре 2023 года лишь в один из дней проведения спецоперации средства ПВО, по данным российского военного ведомства, сбили четыре ракеты ATACMS, две планирующие высокоточные бомбы JDAM, три американские противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS, не считая десятков беспилотников.

Комплексы совершенствуются

По опыту применения в спецоперации российские средства ПВО модернизируются, подстраиваясь под актуальные угрозы. К примеру, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" доработан с учетом использования противником реактивных систем залпового огня — к примеру, американских HIMARS. "Хаймарсы", наделавшие столько медийного шума в начале боевых действий, сейчас практически исчезли из информационной повестки. В январе текущего года госкорпорация "Ростех" сообщила ТАСС о завершении испытания ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ", у которого колесное шасси заменено на гусеничное. Это повысило проходимость комплекса по снегу и бездорожью, позволив не отставать на марше от прикрываемых частей. Еще одно новшество — подходят к концу испытания новой малогабаритной ракеты "Панциря" ближнего перехвата, предназначенной для борьбы с беспилотниками. В отличие от основных ракет недорогая новинка имеет одну ступень и может сбивать цели на расстоянии всего 500 м от комплекса.

Российская оборонная промышленность за время проведения СВО кратно увеличила выпуск продукции. Оружейники досрочно выполняют свои обязательства в рамках возросшего гособоронзаказа даже с учетом его резкого увеличения. Летом прошлого года глава корпорации ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что предприятия корпорации существенно увеличили выпуск всей номенклатуры продукции. "Алмаз-Антей" поставляет Вооруженным силам РФ комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", различные модификации комплекса С-300 "Фаворит", комплексы средней и малой дальности "Бук", "Тор", радиолокационные станции и многое другое.

Виктор Бодров