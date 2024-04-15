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Под председательством начальника Генштаба ВС РФ прошло заседание Военного комитета ОДКБ

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 12 апреля. Под председательством начальника Генштаба ВС РФ - первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова в режиме видео-конференц-связи 12 апреля состоялось заседание Военного комитета ОДКБ.

В заседании также приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе заседания стороны проанализировали военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, угрозы и вызовы безопасности государствам – членам ОДКБ, а также наметили пути дальнейшего взаимодействия в военной области.

"Мы договорились продолжить работу по нейтрализации существующих угроз и совершенствованию военного потенциала Организации", – сказал генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Основными из них в текущем году станут совместные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" на территории Республики Казахстан. Также на территории Киргизской Республики пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие", с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон" и с силами и средствами разведки "Поиск". В Таджикистане пройдут совместные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2024".

"Определены направления дальнейшей работы по развитию Коллективных авиационных сил ОДКБ и организации противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", – отметил генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, на заседании были представлены современные подходы к организации применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им средствами радиоэлектронной борьбы на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине.

"Договорились внедрять передовой опыт ведения боевых действий в практику подготовки Войск (Коллективных Сил) ОДКБ", – сказал глава российского Генштаба.

Подводя итоги заседания Военного комитета ОДКБ, начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны РФгенерал армии Валерий Герасимов отметил, что оно прошло в деловом и конструктивном ключе, а его результаты будут способствовать поступательному развитию и укреплению военной безопасности государств Организации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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