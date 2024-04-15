Под председательством начальника Генштаба ВС РФ прошло заседание Военного комитета ОДКБ

ЦАМТО, 12 апреля. Под председательством начальника Генштаба ВС РФ - первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова в режиме видео-конференц-связи 12 апреля состоялось заседание Военного комитета ОДКБ.

В заседании также приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе заседания стороны проанализировали военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, угрозы и вызовы безопасности государствам – членам ОДКБ, а также наметили пути дальнейшего взаимодействия в военной области.

"Мы договорились продолжить работу по нейтрализации существующих угроз и совершенствованию военного потенциала Организации", – сказал генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Основными из них в текущем году станут совместные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" на территории Республики Казахстан. Также на территории Киргизской Республики пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие", с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон" и с силами и средствами разведки "Поиск". В Таджикистане пройдут совместные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2024".

"Определены направления дальнейшей работы по развитию Коллективных авиационных сил ОДКБ и организации противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", – отметил генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, на заседании были представлены современные подходы к организации применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им средствами радиоэлектронной борьбы на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине.

"Договорились внедрять передовой опыт ведения боевых действий в практику подготовки Войск (Коллективных Сил) ОДКБ", – сказал глава российского Генштаба.

Подводя итоги заседания Военного комитета ОДКБ, начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны РФгенерал армии Валерий Герасимов отметил, что оно прошло в деловом и конструктивном ключе, а его результаты будут способствовать поступательному развитию и укреплению военной безопасности государств Организации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.