Мантуров: начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты запланировано на 2033 год

По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 млрд рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Выход на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) запланирован на 2033 год, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Работы по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) на космодроме Восточный планируется проводить в рамках федерального проекта "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России". Реализация федерального проекта определена на период 2025-2035 годов с выходом на летные испытания КРК СТК в 2033 году в соответствии с указом президента РФ", - заявил Мантуров.

Он отметил, что паспорт федерального проекта утвержден решением управляющего совета государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России" в 2023 году. "По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 млрд рублей", - подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что сверхтяжелая ракета должна обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту. Создание КРК СТК расширит возможности реализации перспективных космических программ, в том числе освоения Луны и исследования дальнего космоса.