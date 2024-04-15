Лавров назвал несовместимыми швейцарскую "формулу" по Украине и китайский мирный план

Глава МИД России обратил внимание на то, что Швейцария лишь выполняет заказ США и их союзников

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Швейцарская "формула" по украинскому урегулированию и предложенная Китаем инициатива несовместимы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Китайский план из 12 пунктов и швейцарская "формула" несовместимы", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД СНГ в Минске.

Министр обратил внимание на то, что Швейцария лишь выполняет заказ США и их союзников. "И я не вижу, как можно ежа и трепетную лань в одну упряжку поставить, это трудно вообразить себе", - добавил Лавров.

Он пояснил, что "швейцарская "формула" заключается в подтягивании как можно большего количества стран всеми правдами и неправдами к ультиматуму в адрес России", а китайский план - в том, чтобы сначала разобраться с системными проблемами в сфере безопасности, с первопричинами нынешней ситуации на Украине, которая "отражает долгоготовившуюся и в итоге развязанную гибридную войну против [России] руками и телами украинцев и украинок теперь еще".

"Только устранив эти первопричины, гласит китайский подход, можно всерьез рассматривать договоренность, которая будет учитывать законные интересы безопасности всех сторон. Это примерно то самое, что мы предлагали еще в декабре 2021 года, - договориться о неделимости безопасности, о том, как она будет воплощена в практических шагах, - напомнил Лавров. - Наши инициативы известны еще с 2007 года, когда президент [РФ Владимир Путин] выступал на Мюнхенской конференции по безопасности и предостерегал Запад от искушения завоевывать себе все больше геополитического пространства с откровенным антироссийским подходом. Мы повторяли это в 2008 году и в 2010, договаривались в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности".

Как отметил министр, "Запад на высшем уровне брал на себя торжественные обязательства, что ни одна страна, ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на доминирование, а на деле НАТО занималась ровно этим самым доминированием".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что китайский подход "абсолютно соответствует нашей общей философии, в том числе в контексте активизировавшихся дискуссий о том, как обеспечивать евразийскую безопасность"