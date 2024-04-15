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Военное обозрение

В Финляндии опасаются экологической катастрофы в Балтийском море из-за российского «призрачного флота»

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Источник изображения: topwar.ru

В Финляндии забили тревогу из-за танкеров, которые перевозят российскую «подсанкционную» нефть по Балтийскому морю. Со слов начальника отдела морской безопасности Пограничной службы Финляндии Микко Симолы, слова которого приводит французское информагентство AFP, флот «танкеров-призраков», который развернула Россия, может привести к экологической катастрофе в Балтийском море.

Со слов чиновника, РФ для обхода западных санкций использует танкеры старого образца, не имеющие четкой принадлежности и страховки. Такие суда якобы выходят из российских портов на Балтике и движутся под флагами африканских государств.

Как заявил Симола, ежедневно через Финский залив проходит порядка 70 таких «устаревших» танкеров, чего ранее никогда не наблюдалось в северной части Балтийского моря.

Финский чиновник подчеркнул, что власти страны обеспокоены тем, что Россия использует для обхода западных санкций старые суда. Кроме того, экипажи южных судов, по его мнению, едва ли знакомы с плаванием во льдах.

В итоге, со слов Симолы, существует высокая вероятность аварии с последующим разливом нефти, что приведет к экологической катастрофе в Балтийском море.

Здесь стоит отметить, что подобные заявления звучат на фоне полного провала «ценового потолка» на российскую нефть, установленного странами G7. Сегодня черное золото марки Urals торгуется по 83 доллара за баррель при том, что западные санкции предусматривают верхнюю ценовую границу в 60 долларов.

Таким образом, не найдя действенных средств для борьбы с российским «призрачным флотом», в Европе, видимо, решили попытаться воспользоваться «экологическим рычагом».

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Страны
Россия
Финляндия
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