ВМС США назвали причины сдвига сроков сдачи головной АПЛ нового поколения SSBN 826 District of Columbia

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Головная атомная подводная лодка SSBN 826 District of Columbia одноименного проекта будет передана американскому флоту не ранее 2028 финансового года. Как заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо на слушаниях в Палате представителей, ряд задержек с поставками комплектующих сдвигает сроки сильно вправо.

Основной причиной остановки строительства субмарины является задержка с поставкой паровых турбин. Поскольку их нужно установить до окончательной сборки прочного корпуса подлодки и его герметизации, работы приостановлены. Кроме того, без турбин тормозится установка многого оборудования, связанного с ними. Также до сих пор не готова носовая часть подлодки, которую собирает верфь Huntington Ingalls Idustries в Ньюпорт-Ньюс. В общем, если не будет больше никаких задержек и хватит квалифицированного персонала, то в 2028 году субмарину передадут военным.

Одна из наиболее серьезных проблем, с которой мы столкнулись, – запоздалая поставка турбогенератора субподрядчиком Northrop Grumman

- заявил Карлос Дель Торо.

Головную атомную подводную лодку нового поколения, получившую название SSBN 826 District of Columbia официально заложили 4 июня 2022 года на предприятии компании General Dynamics Electric Boat в Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд). Всего же ВМС США планируют закупить 12 стратегических АПЛ нового поколения, которые должны заменить субмарины типа Ohio. Планировалось, что первая из субмарин типа "Огайо" достигнет конца своего срока службы в 2027 году, к этому времени первая из Columbia должна была вступить в строй, а с 2031 года уже выйти на боевое дежурство. Американцы планировали сдавать по одной новой субмарине в год, вплоть до 2042 года.

АПЛ типа Columbia будут иметь полное подводное водоизмещение в 21140 тонн при длине корпуса 171 метр. Субмарина получит X-образные кормовые рули и горизонтальные рули глубины, установленные на рубке. Движитель водометный, двигательная установка электрическая на постоянных магнитах, запитанная от турбогенераторов атомной установки. Субмарина будет нести 16 баллистических ракет Trident II D5. Срок службы АПЛ планируется в 42 года, при этом перезарядка реактора не требуется.