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ЦАМТО

Минобороны Греции планирует подписать контракт на закупку истребителей F-35A "Лайтнинг-2" к лету этого года

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F-35A ВВС Греции
F-35A ВВС Греции.
Источник изображения: (c) theaviationist.com

ЦАМТО, 12 апреля. Минобороны Греции подтвердило план приобретения 20 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin с возможностью закупки дополнительно еще 20 самолетов в качестве опциона.

Как сообщает ресурс Ekathimerini, Главное управление вооружений и инвестиций Минобороны Греции 10 апреля получило письмо с предложением и принятием предложения (LOA) из офиса оборонного сотрудничества посольства США.

С момента получения письма о принятии предложения у Греции есть два месяца на то, чтобы заключить финальный контракт на приобретение самолетов. Греческие власти надеются завершить процедуру до европейских выборов в срок до 9 июня, указанный в письме. Поставка первых F-35A ВВС Греции запланирована на 2028 год.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Греции направило в США официальное письмо с запросом о поставке истребителей F-35А в ноябре 2020 года, а затем повторно – в июне 2022 года. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) направило Конгрессу уведомление о планируемой продаже Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) до 40 истребителей F-35А 26 января 2024 года. Общая стоимость предполагаемой сделки оценивалась в сумму до 8,6 млрд. долл. Вооружение в предложенный пакет не входило.

Греция намерена приобрести эскадрилью F-35А с опционом на поставку еще одной с целью усиления ВВС на фоне роста напряженности в отношениях с соседней Турцией. Как ранее заявлял министр обороны Николаос Дендиас, в рамках своей стратегии модернизации ВВС Афины намерены к 2030 году укомплектовать парк из 200 современных самолетов 4,5-го и 5-го поколений.

Прогнозируемый парк будет включать 82 F-16C/D Блок.52+ "Файтинг Фалкон" американской Lockheed Martin, которые в настоящее время модернизируются к конфигурации Блок.70 "Вайпер", 38 F-16C/D Блок.50, которые также будут обновлены до стандарта Блок.70 "Вайпер", а также 24 "Рафаль" F3R, контракт на поставку которых с французской Dassault Aviation уже заключен. Вместе с 40 новыми F-35A заявленная цель в 200 современных боевых самолетов будет фактически достигнута.

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