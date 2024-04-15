Мантуров анонсировал запуск многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" в 2030 году

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ, проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ", разработку которой ведет самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", запланирован на 2030 год. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если говорить о проектах с возвращаемыми ступенями, то самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" работает над созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса под названием "Амур-СПГ". Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска - 2030 год", - сказал он.