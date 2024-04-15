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ТАСС

Мантуров заявил, что Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк".
Источник изображения: © Минобороны России

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия до конца 2024 года запустит более 100 космических аппаратов для наращивания орбитальной группировки, всего по итогам года ожидается запуск 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов. Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых", - рассказал Мантуров.

Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что до конца года госкорпорация запланировала более 40 космических пусков.

В 2023 году Роскосмос провел 19 пусков российских ракет космического назначения. Среди них 17 пусков ракет-носителей семейства "Союз-2" и два пуска ракеты-носителя "Протон-М". 

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Союз-2 РН
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