Мантуров заявил, что Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия до конца 2024 года запустит более 100 космических аппаратов для наращивания орбитальной группировки, всего по итогам года ожидается запуск 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов. Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых", - рассказал Мантуров.

Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что до конца года госкорпорация запланировала более 40 космических пусков.

В 2023 году Роскосмос провел 19 пусков российских ракет космического назначения. Среди них 17 пусков ракет-носителей семейства "Союз-2" и два пуска ракеты-носителя "Протон-М".