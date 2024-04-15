Мантуров анонсировал запуск конверсионной ракеты-носителя "Старт-1М" в 2026 году

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ подчеркнул, что в настоящее время ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах как Минобороны, так и Роскосмоса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Конверсионную ракету-носитель "Старт-1М" планируется запустить в 2026 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах как Минобороны, так и Роскосмоса.

"В интересах Роскосмоса АО "Корпорация "МИТ" ведет разработку ракеты "Старт-1М". Планируемая дата пуска - 2026 год", - сказал Мантуров.

Модель ракеты "Старт-1М" впервые была представлена на конгрессе "Сфера" в прошлом году. Согласно информации на стенде организации "Агат", разработчиком является Московский институт теплотехники (входит в Роскосмос). В материалах организации отмечалось, что комплекс обеспечивает подготовку и проведение запусков космических аппаратов массой 150-700 кг на орбиты высотой 200 - 1 500 км с космодромов Восточный и Плесецк.