Военный комитет ОДКБ определил направления развития Коллективных авиационных сил

Стороны проанализировали военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, угрозы и вызовы безопасности государствам

МОСКВА. 12 апреля. /ТАСС/. Заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось в пятницу под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова в режиме видео-конференц-связи. Среди прочего были определены основные направления развития Коллективных авиационных сил ОДКБ, сообщило Минобороны России.

"В заседании также приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ", - сказано в сообщении.

Также "определены направления дальнейшей работы по развитию Коллективных авиационных сил ОДКБ и организации противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", приводит Минобороны слова Герасимова.

Стороны проанализировали военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, угрозы и вызовы безопасности государствам - членам ОДКБ, а также наметили пути дальнейшего взаимодействия в военной области, информирует ведомство. "Мы договорились продолжить работу по нейтрализации существующих угроз и совершенствованию военного потенциала организации", - сказал Герасимов.

Внедрение передового опыта

"Кроме того, делегации генеральных штабов стран - членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Основными из них в текущем году станут совместные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" на территории Республики Казахстан. Также на территории Киргизской Республики пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие", с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон" и с силами и средствами разведки "Поиск". В Таджикистане пройдут совместные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2024", - говорится в сообщении.

"Кроме того, - сообщает министерство обороны РФ, - на заседании были представлены современные подходы к организации применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им средствами радиоэлектронной борьбы на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине".

"Договорились, - сказал Герасимов, - внедрять передовой опыт ведения боевых действий в практику подготовки войск (Коллективных сил - прим. ТАСС) ОДКБ".

"Подводя итоги заседания, глава российского Генштаба отметил, что оно прошло в деловом и конструктивном ключе, а его результаты будут способствовать поступательному развитию и укреплению военной безопасности государств организации", - отмечено в сообщении.