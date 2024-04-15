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В «Ростехе» рассказали об уязвимости западных танков ВСУ

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Фото: Liesa Johannssen / Reuters
Фото: Liesa Johannssen / Reuters.

Артяков: западные танки ВСУ эффективно уничтожают российскими боеприпасами

Новые танки западного производства, которые поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ), эффективно уничтожают российскими боеприпасами. Об уязвимости иностранной бронетехники рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире «России-1», передает ТАСС.

«Новые танки, которые сегодня поставляются стороне [противника], уничтожаются нашими боеприпасами достаточно эффективно. Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника очень сильная, мощная и практически неуязвимая, но это просто сказки и вымыслы», — сказал он.

Артяков отметил, что в ходе изучения трофейной бронетехники российские специалисты помогают совершенствовать средства поражения для повышения их эффективности. Также он подчеркнул, что российские военные грамотно используют оружие для уничтожения техники противника.

В марте в «Ростехе» сообщили, что дальность управляемого полета противотанковой управляемой ракеты «Хризантема» увеличилась после модернизации. При этом конструкторы сохранили ее габариты.

В январе стало известно, что российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ из оснащенного новыми прицелами противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с рекордной дистанции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Корнет
Компании
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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