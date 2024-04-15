Война на истощение исчерпывает ресурсы Украины (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: на Западе предупредили о скором поражении Украины

Ситуация на поле боя сложилась критическая, и на Западе всерьез заговорили о скором поражении Украины, сообщает Le Figaro. Все дело в острой нехватке боеприпасов. Однако Киев обещает союзникам начать новое контрнаступление в 2025 году – надо только поставить ему оружие.

Президент Владимир Зеленский и верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, предупреждают о риске поражения ВСУ, если Украине не предоставят военную помощь.

Период между двумя наступлениями оказался крайне неблагоприятным для Киева. После прошлогоднего провала ВСУ перешли в оборону. Российская армия не перестает давить на них, чтобы "прогрызть" вражеские рубежи. Интенсивные бои разворачиваются, в частности, около Часова Яра, расположенного всего в нескольких километрах от Артемовска, — это ключевой пункт на западе Донбасса. На текущий момент решающего прорыва не произошло. Огромные потери украинцев, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью российских ударов, делает любую атаку ВСУ трудоемкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней. И с каждым днем такое положение дел, замедляющее развитие военного успеха, становится все более шатким. На повестке дня вновь появляется гипотеза об украинском поражении — спустя два года после начала конфликта.

"Если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет в конфликте", — заявил на этой неделе телеканалу CNN Владимир Зеленский, выразивший беспокойство по поводу блокировки лагерем Дональда Трампа последнего пакета помощи [Вашингтона Киеву]. И он не единственный, кого это тревожит. Украина "почти полностью зависит от внешней поддержки, чтобы просто продолжать сражаться", предупредил в среду верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Остроту нынешнего момента преувеличить невозможно: если мы не продолжим поддерживать Украину, та может потерпеть поражение", — добавил он. К примеру, соотношение артиллерийских сил сейчас составляет один к пяти [в пользу России]. Эта цифра может превратиться в один к десяти. "Это всего лишь вопрос нескольких недель", — предостерег генерал.

"Я не умею предсказывать будущее, но могу провести несложные математические расчеты. Я смотрю на темпы поставок, на уровень потребления. Если мы не продолжим поддерживать Украину, у нее достаточно быстро закончатся артиллерийские снаряды и средства ПВО, — пояснил Каволи, а затем перешел к обманчиво мягкому выводу. — По моему опыту более чем 37-летней службы в американской армии, если одна сторона стреляет, а другая не может дать отпор, то последняя проигрывает".

Тревожные сигналы

Что и требовалось доказать? "Особенность военных действий заключается в том, что они не подвластны расчетам. Если бы речь шла исключительно о непосредственном соотношении сил, сражаться было бы бессмысленно", — признался несколько недель тому назад генерал Пьер Шилль, начальник штаба сухопутной армии Франции. "До сих пор украинцы проявляли силу. Находиться в обороне — это преимущество", — добавил он. Но с фронта поступают тревожные сигналы: российская авиация, судя по всему, снова оживилась. Из-за недостатка средств ПВО с украинской стороны истребители ВС РФ могут бомбардировать противника, в частности благодаря планирующим снарядам, увеличивающим радиус действия самолетов. В то же время на Украину по-прежнему обрушиваются залпы из ракет и дронов. В ночь со среды на четверг Россия выпустила по объектам энергетической инфраструктуры врага более 40 ракет и 40 беспилотников (информация о количестве использованных ракет и БПЛА не подтверждена Минобороны РФ. – Прим.ИноСМИ). "Главная задача — приложить все усилия к укреплению нашей системы ПВО", — заявил Зеленский в четверг, когда прибыл в Литву для подписания соглашения об обороне.

"Украинцы говорят: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем начать новое наступление", — рассказывает французский чиновник, который недавно переговорил с киевскими властями. Последние особенно заинтересованы в наземной системе "земля-воздух" среднего радиуса действия (SAMPT), которую Париж разместил в Румынии для защиты воздушного пространства союзницы. "Больше, чем ЗРК, им нужны ракеты", — добавил он. Несмотря на давление со стороны правительства, производитель ракет MBDA будет не в силах поставить больше снарядов Aster 30 в краткосрочной перспективе. Кроме того, французская армия нуждается в них для выполнения собственных задач.

"Победит тот, кто первым мобилизуется"

Чтобы продержаться, Украина должна пересмотреть свои оперативные методы. Ей следовало бы "атаковать тактические и оперативные цели, способные напрямую повлиять на разворачивающиеся сражения", а не обстреливать энергетическую инфраструктуру России, предложил в среду министр обороны США Ллойд Остин. Украина уже несколько недель наносит удары по стратегическим объектам, чтобы ослабить противника, в том числе по десяткам НПЗ. Но, по мнению Вашингтона, ее действия не окажут никакого влияния на ход конфликта — зато они представляют угрозу для всего энергетического рынка.

К несчастью, проблема состоит не только в технике. "Нам не хватает людей", — с беспокойством заявил в четверг в Киеве генерал Юрий Содоль, командующий ВСУ на востоке. "Противник в семь-десять раз превосходит нас численностью", — предупредил он.

"Победит тот, кто первым мобилизуется", — уверен один французский военный источник. Но ни одна из сторон не решается на главный шаг. На Украине общество передает сигналы об усталости от кажущегося безнадежным конфликта, хотя ставки в нем жизненно важны. Что касается России, Кремль предпочел бы избегать непопулярных решений, способных пробудить внутреннюю оппозицию.

Автор: Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Комментарии читателей Le Figaro:

Des faits

А еще, прежде всего, истощается покупательная способность стран ЕС... Из-за чего западное общественное мнение и выступает против конфликта…

Grateloup

Настало время положить конец этому безумия. Россия слишком сильна для Украины, а мы не хотим мировой войны. Чего следует добиваться, так это гарантий суверенитета для Украины, территория которой будет простираться до Днепра. В обмен следует обеспечить России неприсоединение Украины к НАТО и Евросоюзу. Хватит доводить Москву и Киев до трагических крайностей. К тому же это не наш конфликт. Мы уже давно делаем все только хуже. В начале вооруженных действий есть и наша доля ответственности. И мы продолжаем закупать российский газ. Пришло время остановить пропаганду со стороны ЕС, который хочет оцинковать свой федералистский проект за счет этого конфликта, причем с благословения нашего президента.

anonyme

Всем нам, — кроме этих марионеток, которые нами заправляют, — известен исход этого конфликта... Россия восторжествует!

Philippe Rey-Digot

Я нахожу прозрачность западного лагеря весьма тревожной. Зачем раскрывать России

главную слабость украинцев?

JO au MS

Это было очевидно с самого начала, вот только наши политики, в первую очередь Макрон, ничего не понимают. За Россией сразу было преимущество в силе, количестве солдат и деньгах. Единственное решение — переговоры, иначе начнется третья мировая война.

Leloo

Все уже давно кончено. Только европейские зазывалы-политики заверяют всех в обратном — ценой крови молодых украинских призывников. Стыдоба!

fauteavoltaire

Этот конфликт, который нас не касается, уже стоил нам миллиардов (из них примерно пять миллиардов отдала Франция, это понятно, даже если реальные цифры скрываются). Однако, прежде всего, в жертву были принесены сотни тысяч украинцев, и главную ответственность за это несет Зеленский. Всего этого можно было избежать соблюдением Минских соглашений. И это будет становится все более и более очевидным.

Christopheb

Украина уже проиграла. Она никогда не выиграет в борьбе с Россией. Этот конфликт следует срочно остановить. Иначе Украине выщипают все перышки.

Tomten

Этот конфликт уничтожит присоединившуюся к НАТО Швецию и обойдется в миллиарды, — которых у нас нет.