Источник изображения: topwar.ru

Минобороны РФ опубликовало новые кадры ударов российской авиации по позициям боевиков киевского режима на Южно-Донецком направлении. На видео запечатлен сброс объёмно-детонирующих авиабомб (ОДАБ-500) с универсальным модулем коррекции и планирования на опорный пункт ВСУ.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах можно увидеть момент взлета истребителя-бомбардировщика Су-34 с подвешенными авиабомбами, а также последующий сброс полутонных боеприпасов на выявленные разведкой позиции противника.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

На фоне истощения и сокращения количества имевшихся у ВСУ систем ПВО, в том числе поставленных странами НАТО ЗРК Patriot, и боеприпасов к ним, ВКС РФ получили возможность все чаще применять планирующие авиабомбы на относительной глубине от линии фронта, успешно уничтожая пункты временной дислокации и укрепления боевиков киевского режима.

В свою очередь, ВСУ, испытывающие острую нехватку артиллерийских боеприпасов и личного состава, медленно, но неуклонно отступают на ряде участков линии боевого соприкосновения, что может в перспективе привести к потере Киевом новых населенных пунктов, включая крупные города.

Многочисленные авиаудары по украинским позициям, помимо прочего, приводят к деморализации противника, моральный дух которого неуклонно снижается, чему в немалой степени способствует одобренный украинским парламентом закон об отмене демобилизации.