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Интерфакс-АВН

В Кремле не исключают стамбульские соглашения в качестве основы для мирного урегулирования с Украиной

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле подтвердили готовность к диалогу с украинской стороной и не исключили выработанные два года назад "стамбульские соглашения" в качестве основы для мирного урегулирования.

"Готовность к диалогу, к переговорам вчера подтверждена президентом (Владимиром Путиным - ИФ). Как правило, переговоры опираются на что-то. Говорилось, что в том числе можно опираться и на тот документ (стамбульский - ИФ), но с тех пор произошло много изменений, у нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

Он заявил: "Поэтому есть действительно ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но в то же время это могло быть базисом для начала переговоров".

"Любые поиски политико-дипломатического урегулирования могут зиждиться только на переговорах, президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам", - сообщил Песков.

На уточняющий вопрос, должны ли быть зафиксированы четыре новых региона в будущем мирном договоре, пресс-секретарь главы государства ответил: "Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких теоретических переговоров? Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с РФ, поэтому какие-либо вопросы о потенциальных деталях сейчас вряд ли уместны".

Коснувшись предстоящего саммита в Швейцарии по Украине, представитель Кремля напомнил высказывание Путина о том, что решать вопросы по украинскому урегулированию без участия России бессмысленно.

На вопрос, чувствуют ли в Кремле готовность украинской стороны к переговорам с Россией, Песков ответил: "Нет, не чувствуют".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
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