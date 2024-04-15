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ЦАМТО

Премьер де Кроо: Бельгия может поставить истребители F-16 Украине в следующем году

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F-16 ВВС Бельгии
F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 апреля. Бельгия пока участвует в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов и обслуживающего персонала для работы на F-16, поставки таких машин из Бельгии Украине могут быть реализованы не ранее следующего года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на пресс-конференции в Брюсселе премьер королевства Александр де Кроо.

"Что касается F-16, Бельгия – часть коалиции по подготовке пилотов, там также используются наши самолеты… Поставки F-16 в целом (другими странами – ред.) могут начаться уже в следующем месяце. Что касается именно бельгийских F-16, то они нам пока нужны самим. Начиная со следующего года, у нас начнется замена этих самолетов, тогда у нас появятся такие самолеты для поставки, но следующее бельгийское правительство должно будет принять соответствующее финальное решение", – сказал он.

Бельгия пока не определилась окончательно, сможет ли передать собственные самолеты украинским военным. Этот вопрос вызвал оживленные споры, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.

Как отмечает агентство, ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года. По словам главы Минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от темпов поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.

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Страны
Бельгия
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Проекты
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