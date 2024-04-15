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ТАСС

В Москве в ракетно-космической промышленности работает более 40 предприятий

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Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник изображения: Александр Рюмин/ ТАСС

Всего там трудятся свыше 30 тыс. человек

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 40 предприятий, центров и лабораторий работают в Москве в ракетно-космической промышленности, всего там трудятся свыше 30 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва - важнейший центр ракетно-космической промышленности России. В отрасли работают больше 40 столичных предприятий, научно-технических центров, лабораторий, исследовательских институтов - свыше 30 тыс. человек. Благодаря этим специалистам создается многое: от мелких деталей до ракет-носителей и комплектующих для космических аппаратов", - написал Собянин.

По его словам, столичный кабельный завод выпускает один из самых тонких и легких в мире кабелей для бортовых компьютерных сетей технологии SpaceWire. В Московском инженерном центре тестируют электронную компонентную базу. Она нужна для наземных тренажеров, на которых готовят к полету космонавтов. В лаборатории центра определяют качество и функциональность электронных компонентов.

Московская фабрика вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях на космодромах Восточный, Плесецк и в научно-производственных центрах страны. Производитель систем безопасности поставляет IP-видеосерверы для предприятий отрасли, добавил мэр.

"11 апреля состоялось знаковое для всего космического сообщества событие - запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Третья ступень, сборочные единицы, головной обтекатель и детали ракеты были разработаны и сконструированы в московском центре ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. А систему управления создали в столичном НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина", - заявил Собянин.

Он подчеркнул, что значительный вклад вносят и другие научно-производственные центры. Московские промышленники не только разрабатывают инновационные устройства, но и укрепляют суверенитет страны в космосе. 

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Персоны
Собянин Сергей
Проекты
ИТ
Плесецк
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