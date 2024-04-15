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ТАСС

Роспатент представил список из десяти самых интересных российских космических разработок

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Роспатент
Логотип Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Источник изображения: http://otchetonline.ru/

Среди них - роботы-строители, инъекция для поддержки состояния мышц космонавтов в невесомости, технология защиты от астероидов, а также уникальная ядерная энергодвигательная установка

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) ко Дню космонавтики представила список из десяти современных российских изобретений в космической отрасли. Среди них - роботы-строители, инъекция для поддержки состояния мышц космонавтов в невесомости, технология защиты от астероидов, а также уникальная ядерная энергодвигательная установка.

Так, в Роспатенте рассказали о роботе-строителе для сборки крупногабаритных конструкций на околоземной орбите, разработанном ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, "энерджайзере для мышц космонавтов" - специальной инъекции, разработанной Институтом медико-биологических проблем РАН, для предотвращения атрофии скелетных мышц космонавтов при длительном нахождении в невесомости и не имеющей аналогов ядерной энергодвигательной установке разработки Исследовательского центра им. М. В. Келдыша, которая позволит выводить тяжелые космические аппараты на более высокие рабочие орбиты.

Также в базе Роспатента был зарегистрирован способ защиты от астероидов, разработанный Военной академией Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Минобороны РФ. "На космическом аппарате устанавливают малый космический аппарат. При помощи радиолокационной аппаратуры сканируют космическое пространство. При обнаружении опасности малый аппарат отделяется, сближается с обнаруженным объектом и меняет его траекторию", - рассказали в службе об изобретении.

Среди других разработок - термостойкие стройматериалы, специальная витаминная закуска для космонавтов, спутник-ретранслятор для непрерывной межспутниковой связи, система микроволнового нагрева и разгона топлива, дрон-транспортировщик и агрегатор нанообъектов внеземного происхождения.

"С 2018 по 2023 годы в Роспатент поступило 1 213 заявок на регистрацию технологий для изучения и освоения космоса. Это изобретения и полезные модели", - приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя Роспатента Юрия Зубова. Он добавил, что лидерами по подаче заявок традиционно являются ведущие российские предприятия: Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева (119 заявок с 2018 года), "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева (110 заявок) и госкорпорация "Роскосмос" (31 заявка). 

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Роспатент
Центр Келдыша
Энергия РКК
Проекты
Ядерный щит
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