У НАТО недостаточно войск (Foreign Policy, США)

FP: НАТО не хватает военных для защиты от потенциального "нападения" России

Страны НАТО испытывают серьезную нехватку военнослужащих, пишет Foreign Policy. Альянс разработал план по защите от мнимого нападения России, но осуществлять его некому. Формирование войск на добровольной основе вышло Западу боком, и некоторые страны начали возвращаться к обязательной срочной службе.

Впервые за последние десятилетия у НАТО появился план борьбы с Россией. Только для этого нужны солдаты.

На протяжении большей части своей истории НАТО сталкивалась с проблемой нехватки войск.

Эта проблема существовала и во время холодной войны: НАТО поглядывала на границы организации Варшавского договора, проходившие в Восточной Германии, и видела, что пяти миллионам солдат альянса будут противостоять шесть миллионов; аналогичная ситуация складывалась и с количеством дивизий, танков, боевых самолетов и подводных лодок.

С тех пор проблема только усугубилась. В 90-х и 2000-х годах страны НАТО сокращали численность войск и красили свои зеленые танки в цвет пустыни для 20-летней войны на Ближнем Востоке. К 2014 году, когда Кремль приказал ввести войска на Крымский полуостров, в Европе оставалось всего около 30 тысяч американских военнослужащих. Чиновники Пентагона пытались придумать, как сделать так, чтобы русским казалось, что их в десять раз больше.

"НАТО практически забыла о своих вооруженных силах, – сказал высокопоставленный дипломат одной из стран альянса, который на условиях анонимности согласился говорить о военном планировании. – Их численность была совершенно недостаточна в случае серьезного кризиса".

В этом году НАТО разрабатывает новый военный план для защиты от потенциального российского нападения по трем направлениям: северному, центральному и южному, – и уже развертывает танки, артиллерию и боеприпасы. Но альянс испытывает трудности с набором достаточного количества солдат. Этим летом НАТО планирует обучить контингент Союзных сил реагирования, которые насчитывают 300 тысяч человек, но, чтобы не отстать от темпов наращивания войск в России, альянсу понадобятся резервы – много резервов. Кроме того, НАТО придется пересмотреть всю систему формирования армии с участием войск стран-союзников.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы у нас хватало военных для выполнения согласованных нами планов", – заявил в феврале в интервью Foreign Policy в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности председатель Военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр.

Большинство стран НАТО, во главе с Соединенными Штатами, последние полвека формируют войска на добровольной основе, хотя в США все мужчины, соответствующие указанным в законе критериям, должны зарегистрироваться в системе воинского учета на случай, если конгресс или президент объявят призыв.

Однако падение уровня безработицы в Соединенных Штатах и Европе усложнило задачу по набору рекрутов. После пандемии коронавируса американские компании продолжают увеличивать количество рабочих мест, в результате чего уровень безработицы держится в районе 4%. В Нидерландах и Германии этот показатель тоже низкий – около 3%. Получается, что все, кто в данный момент не трудоустроен, либо меняют место работы, либо только начинают свою карьеру. Но есть и другие факторы. По крайней мере, в Соединенных Штатах все меньше людей соответствуют критериям призыва в армию – речь идет о состоянии здоровья, наличии психических заболеваний или проблемах с законом в прошлом. Все это приводит к сокращению резервного ресурса призывников.

По мнению экспертов, самым главным фактором, снижающим цифры призыва, является отсутствие экзистенциальной угрозы национальной безопасности США. "Мы стали жертвами собственного успеха, – говорит Кейт Кузмински (Kate Kuzminski), директор программы „Военные, ветераны и общество” в вашингтонском аналитическом Центре новой американской безопасности. – Ощущение экзистенциальной угрозы не так сильно, как раньше, что хорошо, но это создает проблемы, когда дело доходит до вербовки в армию".

В прошлом году американские вооруженные силы недовыполнили план по набору более чем на 41 тысячу человек. Численность американских военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, сегодня меньше, чем когда-либо за последние 80 лет. Британская армия регулярно с 2010 года терпит неудачу при вербовке новобранцев. В Германии количество военнослужащих сократилось на 1500 человек, несмотря на масштабную кампанию по призыву. Даже Украина, не входящая в НАТО, была вынуждена снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, чтобы набрать личный состав для противостояния российской армии.

Россия скорректировала призывной возраст, повысив максимальную планку с 27 до 30 лет, но Кремль также предпринял и иные меры: увеличил предельный возраст мобилизации для находящихся в запасе. "Таким образом, отставные генералы, которые последние 30 лет вели праздную жизнь, могут быть вновь призваны на службу", – рассказывает Кузьмински.

В армии США отток и нехватка кадров наиболее остро ощущаются в боевых подразделениях: в период с 2019 по 2021 год среди танкистов, например, наблюдался высокий уровень самоубийств. В войсках противовоздушной обороны также наблюдается высокий уровень усталости, отчасти из-за миссий по всему миру.

Поэтому американцы и европейцы пытаются найти людей. Несколько стран, таких как Эстония, Финляндия, Литва и Норвегия, уже призывают военнослужащих на срочную службу. Латвия возвращает воинскую повинность. А Швеция, которая когда-то призывала половину своего населения, вернулась к старой модели мобилизации и намерена удвоить число призывников к 2030 году. Польша пытается противостоять экономическим сложностям, создавая действующую армию численностью 250 тысяч человек, к которым также нужно приплюсовать 50 тысяч территориальных войск – резервные силы, схожие с украинской моделью мобилизации, – в то время как уровень безработицы держится на уровне 2%.

"Если речь идет о людях, [и] вы не можете найти их на условиях добровольной службы в профессиональных вооруженных силах, тогда вам нужно подумать о других способах привлечения людей, – сказал Бауэр. – И это либо призыв, либо мобилизация".

В России пока нет таких проблем. Президент Украины Владимир Зеленский недавно предупредил, что Кремль планирует мобилизовать еще 300 тысяч военнослужащих к началу июня (Москва уже опровергла это беспочвенное заявление – прим. ИноСМИ), а британское министерство обороны полагает, что Россия ежемесячно привлекает 30 тысяч новобранцев, почти полностью за счет принудительного призыва. Хотя Россия убрала свои войска от границы с НАТО, чтобы отправить их сражаться на Украину, европейские чиновники считают, что Кремль намерен удвоить почти 19 тысячный контингент военнослужащих, которые до начала конфликта находились на восточном фланге Североатлантического альянса.

"Согласно ли российское общество на такие жертвы – это большой вопрос, – говорит Леон Арон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне. – Путин противостоит Западу, Украине и своим собственному народу". Однако, даже учитывая этот конфликт, в Соединенные Штаты считают, что за последние несколько месяцев российские вооруженные силы "почти полностью перестроились", заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности в начале этого месяца.

Но Китай, с другой стороны, возможно, не захочет участвовать в борьбе против США или других западных держав. По обе стороны Атлантики чиновники и эксперты рассуждают о мобилизации как средстве сдерживания. Представители НАТО считают отправку двух американских дивизий, от 45 до 90 тысяч военнослужащих, в Европу для оказания помощи в чрезвычайной ситуации в соответствии с 5 статьей устава НАТО, одним из главных сдерживающих факторов в отношениях с Россией.

"Что касается китайского сценария, все указывает на то, что Пекин боится затяжного конфликта, – полагает Кузьмински. – Мобилизация в США свидетельствует о том, что у Америки есть возможность и желание участвовать в затяжном конфликте, и это, возможно, удержит Россию от того, чтобы первой спустить курок".

Автор статьи: Джек Детч (Jack Detsch)

Джек Детч – репортер Foreign Policy, освещает вопросы, связанным с Пентагоном и национальной безопасностью.