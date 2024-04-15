США разрешили Норвегии передать Украине списанные американские истребители F-16

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Украина получит не только датские и голландские истребители, но и норвежские, США разрешили Норвегии отправить свои самолеты Киеву. Об этом пишет Nettavisen.

По данным издания, ссылающегося на собственные источники, Киев может получить 22 норвежских истребителя, снятых с вооружения ВВС страны. Правда, исправны из них всего 12 самолетов, но когда это пугало Украину, тем более, что передача планируется на безвозмездной основе.

Отмечается, что кроме самих истребителей, Норвегия может передать Украине двигатели, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое оборудование. Это тоже якобы США разрешили передать. В Киеве уже решили, что 12 исправных самолетов они введут в эксплуатацию, а десять будут использовать в качестве доноров запчастей. К тому же, может еще один самолет из всех остальных соберут.

Про исправные F-16 издание пишет, что их еще в 2021 году должны были продать американской компании для тренировки пилотов, но передумали решив, что на Украине они нужнее. Пока никаких данных о сроках передачи нет, просто имеется информация, и она даже не официальная.

Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, вместо этого будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины

- пишет норвежское издание.

В конце января Норвегия отправила несколько истребителей F-16 в Данию для подготовки украинских пилотов.