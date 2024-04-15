Войти
Военное обозрение

Командующий силами НАТО в Европе назвал проблемы в подготовке украинских пилотов

388
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина с нетерпением ждет поставки истребителей F-16, но страны НАТО до сих пор не могут подготовить украинских пилотов, обучение сильно затянулось. Однако, этому есть объективные причины, да не одна, а целых три. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая на слушаниях в Конгрессе.

Американский генерал считает, что подготовка украинских пилотов столкнулась с тремя проблемами, которые значительно затормозили учебный процесс. По его словам, это советская школа пилотирования, английский язык и дефицит кадров. Особенно сложным Каволи назвал переход со "старых" советских истребителей МиГ-29 и Су-27 на "современный" американский истребитель F-16. Украинские пилоты, направленные на обучение, привыкли к советским истребителям и теперь им приходится переучиваться на американские.

Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16

- заявил генерал.

Кроме того, большой проблемой стало отсутствие у украинских пилотов знаний английского языка, тогда как все руководства, все инструкции и все кнопки написаны на нем. Также большая часть украинских пилотов имела недостаточную базовую подготовку, их пришлось учить заново.

Также проблемой стало отсутствие у Киева достаточного количества пилотов для переучивания, командованию Воздушных сил ВСУ пришлось оставить часть летчиков на фронте. Поэтому западным инструкторам пришлось иметь дело с теми, кого дали.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Су-27
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
09.04.2014
«НАТО и Польша хотели сотрудничества с Россией» — интервью министра обороны Польши
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
08.01.2013
Короли океанов
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
04.08.2010
Страсти по Кубинке
29.12.2009
На пути к апокалипсису
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 18:33
  • 60
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 15.04 17:12
  • 2
В России назвали главный козырь Ирана
  • 15.04 17:04
  • 826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 13:51
  • 6
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 15.04 12:35
  • 12
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 15.04 12:00
  • 1
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 11:12
  • 1
Эксперт: российские базы БПЛА у Севморпути нужны из-за эскалации в Арктике со стороны США
  • 15.04 10:54
  • 1
США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, пытаются держать баланс и проявлять сдержанность, считает Медведев
  • 15.04 09:26
  • 1
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 15.04 08:54
  • 1
Мантуров анонсировал запуск многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" в 2030 году
  • 14.04 19:48
  • 3
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 14.04 19:09
  • 2699
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 19:08
  • 3
Империя или хаос: зачем Европе украинский конфликт? - Мнения ТАСС
  • 14.04 18:19
  • 11
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 14.04 18:16
  • 21
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»