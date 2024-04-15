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Военное обозрение

Французский политик: Передача авианосца под контроль НАТО свидетельствует о вассальной зависимости Парижа

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Источник изображения: topwar.ru

Франция в настоящее время находится в фактической вассальной зависимости от Североатлантического альянса. Об этом заявил основатель французской оппозиционной партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

На своей странице в одной из западных соцсетей Меланшон отметил, что о вассальной зависимости Франции от НАТО красноречиво свидетельствует передача под оперативный контроль НАТО французского атомного авианосца "Шарль де Голль".

Ранее по инициативе правительства впервые в истории страны авианосец французских ВМС был передан под контроль НАТО в рамках миссии альянса в Средиземном море.

Меланшон последовательно выступает против милитаристской политики французских властей, предупреждая, что гипотетическая война против России может завершиться лишь полным уничтожением Франции. При этом глава оппозиционной партии подчеркивает, что президент России Владимир Путин делает то, что считает своим долгом, а Франция должна максимально дистанцироваться от всех вооруженных конфликтов. Возможную эскалацию напряженности с Москвой Меланшон называет самым настоящим безумием.

Позицию главы политсилы левого толка Меланшона полностью разделяет также и правая оппозиция. Марин Ле Пен, являющаяся ключевой фигурой в партии "Национальное объединение", после заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину выступила с резкой критикой в адрес французского лидера, готового втянуть страну в прямой военный конфликт с Россией.

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