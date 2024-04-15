"Ангара-А5" может доставить обсерваторию или посадочный аппарат на Луну

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович отметил, что на старте ракета развивает мощность, сравнимую с мощностью энергоблока ядерной атомной станции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" станет главным космическим "грузовиком" для доставки, в частности, большой астрономической обсерватории или посадочного аппарата на Луну, а также полетов к Марсу или Венере. Такое мнение в интервью телеканалу "Звезда" высказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Ангара" - это будущее российской космонавтики. Смена "Протону", который был сделан в 60-х годах [XX века] - это тяжелая ракета, которая выводит примерно 20 тонн груза на околоземную орбиту. Такой вес нужен, чтобы, например, запустить какую-нибудь большую астрономическую обсерваторию, или посадочный аппарат на Луну, или вернуть грунт с Луны, полететь к Венере, к Марсу", - сказал он.

Петрукович отметил, что на старте ракета развивает мощность, сравнимую с мощностью энергоблока ядерной атомной станции.

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" в четверг совершила свой первый пуск с площадки 1А космодрома Восточный.

Этот старт стал первым пуском "Ангары" с Восточного - вместе с ним начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур", в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома. Кроме того, в ходе пуска был испытан разгонный блок "Орион", для которого этот полет также стал первым.