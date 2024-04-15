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ТАСС

Эксперт: российские базы БПЛА у Севморпути нужны из-за эскалации в Арктике со стороны США

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Военные базы вдоль Севморпути надежно защищают российские интересы в Арктическом регионе. Фото с сайта www.mil.ru
Военные базы вдоль Севморпути надежно защищают российские интересы в Арктическом регионе. Фото с сайта www.mil.ru.

По словам программного директора Академии политических наук Александра Степанова, США и их союзники по НАТО активно "нашпиговывают" регион военной инфраструктурой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Развертывание системы российских баз разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Иноходец" и "Форпост" на Камчатке и вдоль Северного морского пути (СМП) является ответом на действия США и их союзников в Арктике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщила, что акваторию Северного морского пути и побережье Камчатки будут патрулировать беспилотники семейств "Иноходец" и "Форпост". В этой связи на полуострове и в нескольких районах вдоль СМП планируется построить места базирования беспилотников.

"Решение Минобороны России о развертывании сети баз разведывательно-ударных БПЛА, в том числе интеграция беспилотников семейства "Иноходец" и "Форпост", позволит выйти на паритет с противником, нивелировать проецируемые Пентагоном угрозы на российскую военную и гражданскую инфраструктуру в Арктике", - сказал он. По словам эксперта, США и их союзники по НАТО активно "нашпиговывают" регион военной инфраструктурой, делая акцент на истребители F-35 и различные типы морских и воздушных автономных систем.

Степанов отметил, что действия ВСУ в Черноморской акватории, применение ими безэкипажных катеров, а также воздушных дронов-камикадзе, как правило, сопровождаются мониторингом и наведением со стороны различных типов БПЛА, стоящих на вооружении стран НАТО: от MQ-9 Reaper до RQ-4 Global Hawk. "Смею предположить, что абсолютно аналогичные сценарии разрабатываются Пентагоном на арктическом направлении, в том числе с целью парализации морской логистики - снижения транзитного потенциала СМП, нанесения ударов по российской портовой и энергетической инфраструктуре, потенциальных атак на атомный ледокольный флот", - сказал эксперт.

Он напомнил об уже стоящих на вооружении ВМС Норвегии автономных подводных аппаратах. Кроме того, сказал Степанов, недавно американский производитель воздушных систем Northrop Grumman Corporation подтвердил факт переговоров с властями этой скандинавской страны о продаже разведывательных и патрульных БПЛА большой дальности MQ-4C Triton.

В свою очередь российский ударно-разведывательный "Форпост-РУ", считает он, сможет выслеживать и уничтожать группы морских дронов. Эксперт добавил, что БПЛА хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. "Также он способен обеспечивать наведение и корректировку высокоточных систем (например, гиперзвуковых "Цирконов" и барражирующих боеприпасов) по более крупным целям противника. Например, потенциальной "жирной целью" может выступить уже заходивший в акваторию Северного моря американский авианосец USS Gerald R. Ford", - уточнил Степанов. 

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Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
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Global Hawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Northrop Grumman
Минoбороны РФ
Проекты
Gerald R. Ford
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Арктика
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ГЗЛА
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1 комментарий
№1
15.04.2024 11:12
Хиловаты "Иноходец" и "Форпост" для расстояний Севморпути. С упомянутыми MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk и сравнить нельзя.
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