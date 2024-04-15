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ТАСС

Ростех оснастит пять ракет "Ангара" головными обтекателями

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ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.
Источник изображения: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

Конструкция изделия выдерживает экстремальные нагрузки и защищает груз ракеты во время полета через атмосферу

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. ОНПП "Технология" имени А. Г. Ромашина (входит в Ростех) в 2024 году изготовит сверхпрочные головные обтекатели для пяти ракет-носителей семейства "Ангара". Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Изделия имеют высоту до 17 м, диаметр - почти 4,5 м. При этом конструкция очень легкая - она весит 1 100 кг. Это позволило снизить массу ракеты космического назначения и получить большую полезную нагрузку. Всего 2024 году "Технология" произведет пять комплектов для двух ракет-носителей "Ангара-А5" и трех "Ангара-1.2", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого цитирует пресс-служба.

Конструкция изделия выдерживает экстремальные нагрузки и защищает груз ракеты во время полета через атмосферу, пояснили в Ростехе. Головной обтекатель состоит из нескольких элементов - обечаек. Это высокотехнологичные изделия из двух слоев композитов, между которыми находится сотовый алюминиевый заполнитель. Таким образом, обтекатель во время полета на орбиту может выдержать температуру более 700 градусов Цельсия, ее резкие перепады и другие экстремальные нагрузки. Комплект для модификации "Ангара-А5" состоит из 8 конструктивных элементов, для версии "Ангара-1.2" - из шести, уточнили в Ростехе.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород - экологически чистые компоненты, в отличие от топлива "Протона-М", который заменят ракетами "Ангара" в ближайшей перспективе. 

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