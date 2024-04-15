Полковник назвал способ защиты российских дронов от систем РЭБ с помощью ИИ

Полковник Кошкин рассказал об использовании ИИ для защиты от систем РЭБ

Современные дроны учат работать с искусственным интеллектом (ИИ), что позволяет им какое-то время двигаться без получения сигнала, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что это делает дроны недоступными для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Беспилотники оказались настолько востребованы на линии боевого соприкосновения и вообще в конфликтах, что сегодня эта технология активно используется для того, чтобы поднять точность различных систем, интенсивность боевых действий, — сказал Кошкин. — Дроны в начале использовали для разведки, придавая им большое значение в контрбатарейной борьбе. Но потом появилась возможность заводить дроны даже в форточку».

Дроны-камикадзе, по словам полковника, оказались крайне востребованным и высокоэффективным средством поражения. Они также достаточно дешевы в производстве, но при этом могут уничтожать крайне дорогостоящую технику.

«Сейчас в дроны монтируют элементы ИИ, которые позволяют двигаться без сигнала на определенном участке маршрута. Такие дроны недоступны для РЭБ. Так что, с одной стороны, совершенствуются системы поражения, с другой — сами дроны. Этот процесс продолжается», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что сегодня предлагается использовать радиолокационные станции кругового обзора для борьбы с дронами. Их можно поднимать на аэростатах, что увеличит дальность обзора.