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ЦАМТО

BAE Systems обеспечит ремонт 105-мм буксируемых гаубиц L-119 ВС Украины

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 апреля. Британская BAE Systems объявила о подписании с Минобороны Великобритании контракта на обслуживание и ремонт безвозмездно переданных Украине легких 105-мм буксируемых гаубиц L-119.

Подписание контракта состоялось 10 апреля в ходе визита на Украину торговой миссии Великобритании. Представители 29 британских оборонных компаний посетили Киев для встречи с украинскими деловыми кругами.

Компания BAE Systems с начала боевых действий сотрудничает с правительствами Украины и стран-союзниц, обеспечивая помощь в обучении и поддержке ВСУ. Контракт означает, что подаренные Великобританией ВСУ гаубицы L-119 могут обслуживаться на территории Украины и быстрее возвращаться на линию боевого соприкосновения.

После встречи с В.Зеленским в 2023 году компания учредила юридическое лицо на Украине, открыла офис и подписала соответствующие соглашения, что, по ее оценке, позволяет лучше оценивать и обеспечивать потребности ВС Украины, а также оказывать помощь в развитии промышленной базы Украины.

Контракт на обслуживание L-119 основан на соглашении о сотрудничестве, подписанном BAE Systems с британской компанией AMS Integrated Solutions Ltd в декабре 2023 года. В соответствии с контрактом, специалисты BAE Systems и AMS будут предоставлять услуги технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем на объектах на территории Украины.

Создание AMS Integrated Solutions Ltd военно-ремонтного предприятия позволит значительно сократить время простоя вышедших из строя артиллерийских систем ВС Украины. Ремонтная база является масштабируемой, что позволяет обеспечивать аналогичные услуги как для систем британского производства, так и зарубежных.

Как заявила BAE Systems, помимо обслуживания подаренного оборудования, она также участвует в поставке правительством Великобритании Украине элементов поддержки кибербезопасности. Возможности компании позволяют обнаруживать, блокировать и противодействовать кибератакам и кибершпионажу против объектов военной, а также гражданской инфраструктуры.

По заявлению МО Великобритании, на текущий момент Великобритания направила ВС Украины около 400 различных типов боевых средств. Великобритания предоставила около 12 млрд. фунтов стерлингов военной, гуманитарной и экономической помощи Украине: от крылатых ракет "Сторм Шэдоу" до танков "Челленджер-2".

Как сообщал ЦАМТО, в 2022 году Великобритания в рамках военной помощи передала ВС Украины 36 легких 105-мм буксируемых гаубиц L-119.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
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