Lockheed Martin получила контракт на модернизацию системы ПРО на $4,1 млрд

Испытания армии США ракеты Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement по мишени имитирующей работу самолета или крылатой ракеты на ракетном полигоне Уайт Сэндс, Нью-Мексико. (Фото: Lockheed Martin).

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin (SPB: LMT) получила контракт на разработку, тестирование и обслуживание новых функций Системы командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC).

Заказчиком является Агентство по противоракетной обороне США. Сумма контракта составляет до $4,1 млрд, срок действия - до конца апреля 2029 года, с опцией продления еще на пять лет.

C2BMC объединяет различные системы и радары, которые в совокупности составляют глобальную архитектуру противоракетной обороны, защищающую США и союзников, пишет издание DefenseNews. Система работает более чем в 30 локациях по всему миру.

"Этот контракт ускорит внедрение инноваций в C2BMC, - говорится в сообщении Lockheed. - В рамках новой программы система будет модернизирована с использованием новейших технологий безопасности 21го века для более быстрого и скоординированного реагирования на возникающие угрозы".