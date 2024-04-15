Китай уделяет большое внимание сотрудничеству с Россией в области космонавтики

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что в последние годы страны "совместными усилиями осуществляют позитивное сотрудничество, в том числе по созданию международной научно-исследовательской станции на Луне"

ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Китайские власти уделяют большое внимание сотрудничеству с Россией в области космонавтики, которое выступает в качестве стимула торгово-экономического развития двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китайская сторона уделяет большое внимание сотрудничеству с РФ в космической сфере, - подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как власти Китая оценивают потенциал и перспективы взаимодействия Москвы и Пекина в соответствующем направлении. - В последние годы КНР и Россия совместными усилиями осуществляют позитивное сотрудничество, в том числе по созданию международной научно-исследовательской станции на Луне, это способствует социально-экономическому развитию двух стран и стимулирует их научно-технические инновации".