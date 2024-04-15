Источник: Минобороны приняло решение прикрыть Севморпуть БПЛА большой продолжительности полёта

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Северный морской путь и побережье Камчатки прикроют ударно-разведывательными беспилотниками большой продолжительности полета. Соответствующее решение уже принято, сообщает источник в Минобороны.

Военное ведомство приняло решение прикрыть Северный морской путь беспилотниками семейства "Иноходец" и "Форпост", способными находиться в воздухе продолжительное время, ведя разведку, а также при необходимости атаковать. Основная задача дронов будет заключаться в осуществлении контроля морского и воздушного пространства в районе Севморпути, поиск возможных нарушителей и участие в поисково-спасательных операциях.

Для размещения беспилотников будет создана сеть мест базирования со всей необходимой инфраструктурой как на полуострове Камчатка, так и вдоль Северного морского пути. На каком этапе проект пока не сообщается.

В этих районах целесообразно проводить непрерывный мониторинг. Мы должны владеть всей информацией по нахождению посторонних судов и военных кораблей в нашей экономической зоне в Арктике и особенно проходящих по Северному морскому пути без нашего разрешения и уведомления. То же самое касается Камчатки, Анадыря и прилегающих морей

- приводят "Известия" слова экс-командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.

БПЛА "Орион" был разработан в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны. БПЛА способен оставаться в воздухе с максимальной нагрузкой до 24 часов. Высота полета - 7,5 тысячи метров. Максимальная полезная нагрузка дрона составляет 200 кг. БПЛА "Форпост" был разработан на базе израильского Searcher 2. Заявленная крейсерская скорость - до 180 километров в час, продолжительность полета — до 10 часов, беспилотник может подниматься на высоту почти 6 км.