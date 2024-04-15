Политик призвал не верить в то, что украинцы согласны воевать с Россией "вечно и бесконечно"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Травля оппозиционных политиков в Европе, игнорирование интересов своих граждан и воинственная риторика приближает европейских лидеров к режиму президента Украины Владимира Зеленского, такая позиция может привести к мировой войне. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Сегодня в Европе идет травля политиков, выступающих за мир, которая один в один совпадает с тем, что делал Зеленский с 2019 года. Зеленский боролся с оппозицией и инакомыслием, "не замечая", что страна скатывается в тяжелую войну, а у него нет средств ее вести. Сегодня много политических сил в Европе придерживаются той же стратегии", - написал он в авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук напомнил, что, несмотря на предвыборные обещания восстановить мир в стране, Зеленский на деле отрицал возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Благодаря его безответственной преступной деятельности, продолжил лидер "Другой Украины", начались широкомасштабные боевые действия. "Он не признал своих ошибок, а встал в красочную позу "защитника западной цивилизации", "спасителя украинского народа от геноцида" и "светоча западной демократии". Эта красочная поза уже стоит Украине сотен тысяч погибших, миллионы беженцев и огромных территориальных потерь, но Зеленский и не думает ее менять", - пояснил он.

"Если руководители европейских стран встанут в ту же позицию, что и Зеленский, то мировой войны не избежать. Остается надеяться, что в европейской политике не все такие клоуны, как он, не все желают уничтожить оппозицию ценой уничтожения своей страны. Чтобы избежать катастрофы в Европе, все должны знать правду о Зеленском, его режиме и последствиях его политики. Сегодня этот режим не представляет интересов граждан Украины, что совершенно не скрывается. Не представляет и интересов граждан других стран, у которых он берет миллиарды для войны. И с этим нельзя мириться", - указал Медведчук.

Он также призвал не верить в то, что украинцы согласны воевать с Россией "вечно и бесконечно". По его словам, это ложь и на самом деле жители Украины выбирали, выбирают и будут выбирать мир.

"Миру грозит Третья мировая война, она уже началась в головах недалеких, жадных и некомпетентных политиков. Сегодня эти политики страшно боятся конкуренции и выдумывают всевозможные фантазии на тему, как они "защищают мир". По примеру Зеленского мы видим, что такие политики никакого мира не защищают, а стремятся заработать на войне и с ее помощью укрепить свою власть. Кто-то должен выступить против сил войны в Европе, как мы выступали против этих сил в Украине, тогда и сейчас", - призвал Медведчук.