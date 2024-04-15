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ЦАМТО

Заложен киль головного корвета класса "Похьянмаа" для ВМС Финляндии

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Источник изображения: Фото: rmcfinland.fi

ЦАМТО, 12 апреля. Компании Rauma Marine Constructions (RMC) объявила о состоявшейся 11 апреля на верфи в Рауме церемонии закладки киля головного корвета класса "Похьянмаа" (Pohjanmaa) для ВМС Финляндии.

В общей сложности Rauma Marine Constructions (RMC) и ее дочерняя компания RMC Defense построят для ВМС Финляндии четыре многоцелевых корвета класса "Похьянмаа", предназначенных для применения в различных условиях в Балтийском море.

По соображениям национальной безопасности корветы будут построены в закрытых цехах. По этой же причине церемония закладки киля прошла с ограниченным количеством приглашенных лиц.

Как сообщал ЦАМТО, многоцелевые корветы предназначены для круглогодичного применения в сложных метеоусловиях и ледовой обстановке Балтийского моря. Они будут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки, а также постановки мин.

Корабли заменят снятый с вооружения в 2013 году тральщик "Похьянмаа", два минных заградителя класса "Хаменмаа" (срок эксплуатации истекает к середине 2020-ых годов), а также четыре скоростных ракетных катера класса "Раума".

Контракт стоимостью 7,5 млн. евро на проектирование нового корвета для ВМС Финляндии был заключен с финской компанией Rauma Marine Constructions (RMC) в 2017 году. В сентябре 2019 года командование материального обеспечения ВС Финляндии подписало с RMC соглашение на строительство четырех корветов класса "Похьянмаа", стоимость которого составила 647,6 млн. евро (707,4 млн. долл.). Корветы будут построены в новом многофункциональном цеху, построенном специально для этого проекта.

Согласно первоначальному плану, работы над первым кораблем серии должны были начаться в первом квартале 2022 года, но программа отстает от графика более чем на год из-за различных факторов, включая проблемы на этапе планирования, затягивание закупки оборудования, изменение размерений. Резка стали для строительства корветов началась в октябре 2023 года.

Ходовые испытания первого корабля планируется начать в 2026 году. Все четыре корабля должны быть передать ВМС Финляндии к концу 2029 года – на год позднее, чем планировалось изначально.

По информации подрядчика, длина новых кораблей составит 117 м, ширина – 16 м, осадка – 5 м, численность экипажа – 70 человек. Корвет будет оснащен ГЭУ типа CODLAG с газотурбинным двигателем LM2500 компании General Electric и 4 генераторами MAN, расчетная максимальная скорость – 26 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
LM2500
Компании
General Electric
MAN
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