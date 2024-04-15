ВВС США выделили почти полмиллиарда долларов на восстановление аэродрома на острове Тиниан в Тихом океане

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ВВС США заключили контракт на строительство аэродрома на Тиниане, тихоокеанском острове, который американские военные лидеры считают крайне важным для своих планов в регионе.

Fluor, инжиниринговая и строительная компания, базирующаяся в Ирвинге, штат Техас, получит почти полмиллиарда долларов на реализацию проекта. В минувшую среду официальные лица компании объявили, что все работы должны быть завершены в течение 5 лет.

Остров Тиниан является частью Содружества Северных Марианских островов, американской территории к северу от Гуама и примерно в 2400 километров к востоку от Филиппин. Во время Второй мировой войны американцы совершали бомбардировочные налеты на Японию именно с этого острова. С тех пор бывшие когда-то пригодными взлетно-посадочные полосы заросли джунглями.

Восстановление данного аэродрома в рабочее состояние – это задача, которую ВВС США уже не первый год пытались решить. Не изменяя своим обычным привычкам – военное присутствие и контроль максимально, где это возможно – то, что важно для Вашингтона в этом регионе. Ведь здесь находится, пожалуй, один из главных «врагов» для США - Китай.

Кроме этого - разделение американских военных сил на более мелкие группы по всему региону сделают позиции Америки более трудными для нацеливания.

Высшие военные и гражданские руководители американских ВВС посетили остров в начале этого месяца, чтобы оценить работу на аэродроме. С начала года там начали расчищать более 100 га джунглей, чтобы можно было как можно скорее приступить к строительным работам.

Индо-Тихоокеанское американское командование ежегодно отправляет законодателям список проектов, которые оно считает необходимыми для реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году список включал 4,8 миллиарда долларов на инфраструктуру, хотя около пятой части этих строительных проектов фигурирует в бюджетном запросе Пентагона на 2025 год.

Пентагон и военные лидеры в Тихоокеанском регионе иногда расходятся во мнениях относительно того, куда тратить деньги в регионе и какие работы вообще возможны в краткосрочной перспективе. Особенно это касается строительства. Материалы и рабочая сила на островах Тихого океана стоят гораздо дороже, чем в континентальной части США. Кроме это, для запуска проектов требуется пройти огромное количество бюрократических процедур.