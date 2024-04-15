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Военное обозрение

В Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретённая у нашей страны военная техника

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Источник изображения: topwar.ru

После произошедшего летом 2023 года военного переворота в Нигере, эта страна встала на путь противостояния западному неоколониализму и теперь решила тесно сотрудничать с Российской Федерацией, в том числе и в военной сфере.

10 апреля 2024 года в Нигер прибыли 100 военных инструкторов из России и приобретенная у нашей страны военная техника. Известно, что техника предназначается для «системы противовоздушной обороны последнего поколения». Что это за система, не сообщается, но она была недавно закуплена у нашей страны.

Военные инструкторы из России будут осуществлять помощь командованию нигерской армии в подготовке личного состава, в том числе по сложным военным специальностям. Не исключено, что кто-то из них будет участвовать и в обслуживании переданной военной техники.

Отметим, что в последние годы серьезно возросло влияние России на Африканском континенте. Прежде всего, речь идет о бывших французских колониях. Центральноафриканская республика, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, а теперь и Нигер развивают активные связи с нашей страной. Известно, что в ряде африканских государств находятся российские военные инструкторы и советники, специалисты российских частных военных компаний.

Оказание помощи африканским странам в защите национального суверенитета полностью соответствует национальным интересам российского государства. Очень важно не просто помочь этим странам в обретении подлинной самостоятельности, но и свести к минимуму влияние Запада, включая ту же Францию, на африканские государства. Ведь это позволит и нанести значительный экономический ущерб враждебным по отношению к нашей стране государствам.

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Страны
Буркина-Фасо
Гвинея
Мали
Нигер
Россия
Франция
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