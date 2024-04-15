Дуда заявил об отсутствии у Польши возможности передачи Украине ЗРК Patriot

Польский президент отметил, что Варшава сама только начинает создавать свою систему ПРО

ВИЛЬНЮС, 12 апреля. /ТАСС/. Варшава не сможет передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с отсутствием у страны собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.

"У Польши отсутствует система ПРО, мы только начинаем ее создавать. <...> Польше нечего передать Украине, даже если бы мы этого хотели", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств Междуморья в Вильнюсе, ее трансляция велась на аккаунте канцелярии польского президента в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Дуда пояснил, что размещенные на польской территории системы ПВО и ПРО принадлежат ВС США и Великобритании.

Польский лидер также сообщил о планах Варшавы передать Киеву находящиеся в ее арсенале ракеты советского производства.

Он обещал обсудить этот вопрос с руководством оборонного ведомства по возвращении в Варшаву.