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ТАСС

Дуда заявил об отсутствии у Польши возможности передачи Украине ЗРК Patriot

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Польский президент отметил, что Варшава сама только начинает создавать свою систему ПРО

ВИЛЬНЮС, 12 апреля. /ТАСС/. Варшава не сможет передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с отсутствием у страны собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.

"У Польши отсутствует система ПРО, мы только начинаем ее создавать. <...> Польше нечего передать Украине, даже если бы мы этого хотели", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств Междуморья в Вильнюсе, ее трансляция велась на аккаунте канцелярии польского президента в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Дуда пояснил, что размещенные на польской территории системы ПВО и ПРО принадлежат ВС США и Великобритании.

Польский лидер также сообщил о планах Варшавы передать Киеву находящиеся в ее арсенале ракеты советского производства.

Он обещал обсудить этот вопрос с руководством оборонного ведомства по возвращении в Варшаву. 

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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