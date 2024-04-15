РЭБ России: взгляд с той стороны.

Не вызывает сомнение, что радиоэлектронная борьба играет важнейшую стратегическую роль для Вооруженных Сил России. В этой связи предлагаем статью из электронного журнала Global defence technology, в которой исследуется РЭБ России и её возможности поддерживать обороноспособность страны.

Сэмюэл Крэнни-Эванс

Автор – Сэмюэл Крэнни-Эванс (Samuel Cranny-Evans) – помимо публикаций в Global defence technology, участвует в новостных и аналитических публикациях Janes. Его исследования включали развитие и модернизацию Народно-освободительной армии Китая, артиллерийскую тактику на Украине и российские концепции управления.

С. Крэнни-Эванс имеет степень в области военных исследований Кентского университета, который он окончил с отличием в 2012 году, написав диссертацию о моральном состоянии населения России во время Второй мировой войны. Его исследования включали конфликты на протяжении всей истории от Пунических войн до Фолклендов.

Особое место в концепции операций Сухопутных войск России занимает радиоэлектронная борьба (РЭБ). РЭБ рассматривается как средство, с помощью которого ВС России могут ухудшить боевые системы противника до такой степени, что любое технологическое превосходство будет серьезно скомпрометировано.

РЭБ Россия размещается на двух основных уровнях. Мотострелковая бригада снабжена ротой войск РЭБ с широким спектром возможностей для ведения тактической войны. В армейскую группу также входит батальон РЭБ с оборудованием и средствами, специально предназначенными для оперативных систем. Кроме того, существуют пять бригад РЭБ, по одной на каждого из четырех военных округов России, и две бригады в Западном военном округе.

Одной из проблем, которая часто упоминается в выпусках российских военных новостей, является массированная ракетно-космическая атака, фраза, которую они [русские] сокращают до МРАУ. По сути МРАУ представляет собой комбинированное использование воздушных, космических, наземных и морских средств для нанесения дальних авиационных и ракетных ударов по важнейшим узлам маневренных соединений России, а также объектам критической инфраструктуры.

Российские ученые наблюдали за использованием этого оружия и концепций во многих конфликтах и ​​совершенно уверены, что МРАУ откроет любой конфликт с НАТО. Чтобы предотвратить это, ВС России разработали и развернули огромный комплекс наземных средств ПВО, таких как зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь». Они могут быть использованы для поражения крылатых и баллистических ракет и других воздушных целей.

Противовоздушная оборона многоуровневая и предназначена для совместной работы с усилиями ВКС России по истощению и деградации МРАУ НАТО.

Бригада РЭБ России

ПВО России хорошо изучена. Однако один элемент, который часто упускается из виду при описании этой картины, – это бригада РЭБ и ее рснащение. Бригада РЭБ предназначена для обеспечения широкомасштабной защиты критических узлов российского соединения. Она может быть организована по задачам для поддержки определенных операций или её эффекты могут быть объединены для достижения эффектов против сложных целей.

Бригада оснащена 1РЛ257 «Красуха-4», а также 1Л260 «Красуха-2», двумя машинами 8×8 с полезными нагрузками РЭБ. Их Оборудование предназначено для подавления оперативных систем самолетов объединенной системы наблюдения и целеуказания (JSTAR), таких как Northrop Grumman E-8, и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), такие как Boeing E-3 Sentry, соответственно.

Станция радиоэлектронного подавления «Красуха-2»

«Красуха-2» используется для подавления бортовых РЛС S-диапазона (от 2,3 ГГц до 2,5 ГГц / от 2,7 ГГц до 3,7 ГГц), а «Красуха-4» эффективна против бортовых радаров X и Ku-диапазонов (от 8,5 ГГц до 10,68 ГГц и от 13,4 ГГц до 14 ГГц / от 15,7 ГГц до 17,7 ГГц, соответственно). ТАСС уточняет, что “Красуха-4” предназначена именно для защиты командных пунктов, войск, систем наземной ПВО и промышленных объектов от средств радиолокационной разведки и высокоточного оружия. Она использует широкополосные активные помехи.

Эти типы самолетов являются важными средствами ВВС НАТО. Первый обеспечивает наземное наблюдение и командование и управление на театре военных действий. Последний представляет собой бортовой центр предупреждения и управления. Вместе они обеспечивают и координируют ВВС НАТО и рассматриваются российским командованием как важнейшие узлы проведения МРАУ.

Машины станции РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

В качестве альтернативы «Красуха-4» может сочетаться с корабельным комплексом ТК-25, предназначенным для обнаружения и подавления радиолокационных сигналов воздушных и корабельных систем наведения, а также противокорабельных ракет. Он использовался в Сирии, причем первый обеспечивал обнаружение целей, а второй – подавление радаров.

Системы РЭБ России на БПЛА

Значительное внимание привлекла система РБ-341В «Леер-3», которая также обычно придается бригаде РЭБ. «Леер-3» базируется на грузовике 6×6 и использует БПЛА «Орлан-10», который может нести полезную нагрузку РЭБ, увеличивая радиус действия. Сообщается, что в БПЛА встроен симулятор вышки мобильной связи, предназначенный для взаимодействия и подавления сетей мобильной связи GSM-900 и GSM-1800.

Автоматизированный комплекс РЭБ «Леер-3»

Система способна покрыть территорию в 6 км с возможностью захвата до 2000 соединений мобильных телефонов одновременно или трех отдельных операторов. По сообщениям некоторых украинских новостных агентств, она получила дурную известность на Украине, где её использовали для различных целей, включая отслеживание пользователей мобильных телефонов, рассылку поддельных текстовых сообщений абонентам сети и корректировку артиллерийского огня.

Глушение и перехват высокочастотных сообщений на ТВД обеспечивает система «Мурманск-БН». «Мурманск» представляет собой систему разведки и радиопомех, состоящую из нескольких транспортных средств и больших антенных мачт. Она используется для обеспечения широкомасштабной разведки и создания помех бортовым КВ-сигналам, которые необходимы для связи на больших расстояниях между воздушными средствами обеспечения НАТО.

Развернутый комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Ей приписывают дальность 1000 км, хотя некоторые российские источники утверждают, что 2000 км можно достичь в идеальных атмосферных условиях. В статье «Правды» системе приписывается способность искать на большой территории ВЧ-излучение, а также способность глушить связь между самолетами, кораблями и спутниками.

Ограничение возможностей НАТО

Если сравнивать возможности этих четырех систем, кажется, что они предназначены для нацеливания и вмешательства в действия ключевых авиационных средств обеспечения НАТО, а также систем, которые будут задействованы в проведении МРАУ.

В сочетании с кинетическими эффектами российской эшелонированной наземной ПВО и противовоздушными средствами ВКС цель будет состоять в том, чтобы нанести ущерб авиации НАТО, снизить интенсивность ее боевых вылетов, а также отразить и уменьшить эффект ее массированных ракетных ударов.

В этом могут сыграть роль и другие системы РЭБ, такие как «Поле-21» или Р-330Н «Житель», которые можно использовать для глушения или подавления сигналов GPS. Это будет иметь два эффекта; снижая точность оружия с GPS-наведением и не позволяя ячейкам передового наведения знать, где они находятся.

Общая цель России — создать многоуровневую систему эффектов, каждый из которых выполняет определенную функцию на поле боя, что, как ожидается, ослабит одну из сильных сторон НАТО. Российские источники отмечают, что это должно сохранить собственные силы Москвы, позволяя им достичь результатов своей миссии в соответствии с более широким контекстом конфликта.

По материалам ресурса defence.nridigital.com

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