ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С

ОАК изготовила и передала Минобороны первую за год партию истребителей Су-35С
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны РФ первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в корпорации.
Отмечается, что самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.
"Су-35С оснащены передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.