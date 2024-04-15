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ТАСС

Спутник-ретранслятор для лунной программы Китая прошел испытания на орбите

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Queqiao-2 ("Сорочий мост-2")
Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 ("Сорочий мост-2").
Источник изображения: wikimedia.org

Queqiao-2 готов к предоставлению услуг ретрансляции связи как для текущей, четвертой стадии программы КНР по изучению Луны, так и для "последующих отечественных и зарубежных лунных миссий", сообщае...

ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Спутник-ретранслятор Queqiao-2 ("Цюэцяо-2"), предназначенный для лунных исследований КНР, успешно прошел испытания на орбите. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

По его сведениям, аппаратура спутника "функционирует нормально", ее характеристики "соответствуют требованиям". Тем самым, как уточняется, Queqiao-2 готов к предоставлению услуг ретрансляции связи как для текущей, четвертой стадии китайской программы по изучению Луны, так и для "последующих отечественных и зарубежных лунных миссий".

CNSA 20 марта осуществило запуск Queqiao-2 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя CZ-8. Этот спутник будет передавать на Землю информацию, полученную от аппаратов по исследованию обратной стороны Луны. Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033-2035 годах доставить на естественный спутник нашей планеты ядерную энергоустановку.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 их количество планируется довести примерно до 100. 

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