В РФ разработали FPV-дрон "Пиранья-13" с дальностью полета до 30 км

Над ним работали более полугода, сообщили в Симбирском конструкторском бюро

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) разработало новый дрон "Пиранья-13" с увеличенными дальностью полета до 30 км и полезной нагрузкой до 8 кг. Об этом ТАСС сообщили на предприятии.

"Мы разработали новый дрон "Пиранья-13" с новыми мультичастотными каналами и увеличением дальности связи до 30 км - его разработка заняла более шести месяцев. Это 13-дюймовый аппарат, который будет оснащен восемью двигателями и благодаря правильно подобранной винтомоторной группе позволит преодолевать большие дистанции - до 30 км, а его начинка дает оптимальную грузоподъемность в 8 кг", - сказал собеседник агентства.

В СКБ уточнили, что дрон, как и другие беспилотники "Пиранья", оснащен системой связи, защищенной от вмешательства со стороны средств радиоэлектронной борьбы противника, а также системой стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей, возможностью установки нескольких камер для мультиспектральной работы, быстросъемным креплением аккумулятора, системой стабилизации камер и компактным форм-фактором по сравнению с другими аппаратами схожих характеристик.

"Теперь солдаты, которые используют "Пиранью", могут выполнять всю цепочку работы - от разведки до поражения - с помощью наших аппаратов на любом направлении и практически не ограничиваясь в расстоянии, не опасаясь погашения частот, сбивания дрона и обнаружение оператора", - пояснили в конструкторском бюро.

Симбирское конструкторское бюро было создано в Ульяновской области специалистами в сфере беспилотных летательных аппаратов. Предприятие имеет два филиала в региональном центре, локализовало производство в РФ и вышло на мощность от 300 дронов в день.