Войти
ТАСС

В РФ разработали FPV-дрон "Пиранья-13" с дальностью полета до 30 км

441
0
+2
FPV-дрон «Пиранья»
FPV-дрон «Пиранья».
Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Над ним работали более полугода, сообщили в Симбирском конструкторском бюро

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) разработало новый дрон "Пиранья-13" с увеличенными дальностью полета до 30 км и полезной нагрузкой до 8 кг. Об этом ТАСС сообщили на предприятии.

"Мы разработали новый дрон "Пиранья-13" с новыми мультичастотными каналами и увеличением дальности связи до 30 км - его разработка заняла более шести месяцев. Это 13-дюймовый аппарат, который будет оснащен восемью двигателями и благодаря правильно подобранной винтомоторной группе позволит преодолевать большие дистанции - до 30 км, а его начинка дает оптимальную грузоподъемность в 8 кг", - сказал собеседник агентства.

В СКБ уточнили, что дрон, как и другие беспилотники "Пиранья", оснащен системой связи, защищенной от вмешательства со стороны средств радиоэлектронной борьбы противника, а также системой стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей, возможностью установки нескольких камер для мультиспектральной работы, быстросъемным креплением аккумулятора, системой стабилизации камер и компактным форм-фактором по сравнению с другими аппаратами схожих характеристик.

"Теперь солдаты, которые используют "Пиранью", могут выполнять всю цепочку работы - от разведки до поражения - с помощью наших аппаратов на любом направлении и практически не ограничиваясь в расстоянии, не опасаясь погашения частот, сбивания дрона и обнаружение оператора", - пояснили в конструкторском бюро.

Симбирское конструкторское бюро было создано в Ульяновской области специалистами в сфере беспилотных летательных аппаратов. Предприятие имеет два филиала в региональном центре, локализовало производство в РФ и вышло на мощность от 300 дронов в день. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
06.11.2006
На авиасалоне в Китае МНПК "Авионика" впервые представляет за рубежом новые системы управления для истребителей Су-35 и МиГ-29К/КУБ
02.11.2006
Россия поставит малоразмерные двигатели для индийских БЛА "Лакшья"
01.11.2006
Компания Сухой начинает "осторожно продвигать" Су-35 на китайский рынок
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 18:33
  • 60
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 15.04 17:12
  • 2
В России назвали главный козырь Ирана
  • 15.04 17:04
  • 826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 13:51
  • 6
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 15.04 12:35
  • 12
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 15.04 12:00
  • 1
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 11:12
  • 1
Эксперт: российские базы БПЛА у Севморпути нужны из-за эскалации в Арктике со стороны США
  • 15.04 10:54
  • 1
США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, пытаются держать баланс и проявлять сдержанность, считает Медведев
  • 15.04 09:26
  • 1
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 15.04 08:54
  • 1
Мантуров анонсировал запуск многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" в 2030 году
  • 14.04 19:48
  • 3
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 14.04 19:09
  • 2699
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 19:08
  • 3
Империя или хаос: зачем Европе украинский конфликт? - Мнения ТАСС
  • 14.04 18:19
  • 11
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 14.04 18:16
  • 21
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»