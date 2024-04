Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в "Вампиры" против "Гераней" на Украине

Смежные территории Украины и России постепенно превращаются в гигантскую "боевую лабораторию" по проверке и апробации самых разнообразных концепций борьбы с массированным применением БЛА - проблемы, необходимость решения которой даже не назрела, а перезрела. Недавно в ходе натурных испытаний в этой CombatLab засветился очередной претендент на высокое звание "серебряной пули". Прошу любить и жаловать - анти-БЛА система VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) от американской корпорации L3Harris.

© L3Harris

По данным Пентагона, Украина до конца 2023 года получила не менее 14 систем VAMPIRE, причем эксплуатирует их уже начиная с апреля.

Слева - систему VAMPIRE загружают в США на тяжелый транспортный самолет C-17 ВВС США для последующей доставки в Украину. В центре и справа - одна из машин уже по прибытии на место © USN

У предложенного Киеву варианта в качестве самоходной базы использовано шасси грузопассажирского пикапа M1152A1 Humvee, на котором разместили три основных элемента системы VAMPIRE:

• четырехзарядная пусковая установка LAND-LGR4 для запуска 70-мм ракет APKWS 2;

• управляемые ракеты с лазерным наведением на базе 70-мм НУРС Hydra, оснащенных модернизационным комплектом APKWS 2 (Advanced Precision Kill Weapon System 2) компании BAE Systems

• оптико-электронная система управления огнем MX-10 RSTA компании WESCAM с поворотным и подъемным шаровым сенсорным блоком разведки, наблюдения и наведения.

Возможные варианты модульного конфигурирования различных вариантов БЧ и двигателей для ракет APKWS и 17 авиационных носителей, сертифицированных для применения APKWS © BAE Systems

Изначально APKWS разрабатывали в версии "воздух-земля" для вооружения самолетов и вертолетов. Но в поиске возможных заказчиков в 2020-м впервые провели запуски с наземных носителей ракет "земля-земля". Насколько можно судить по распространяемым в соцсетям роликам, именно этот вариант поначалу был основным для украинских систем VAMPIRE.

Впрочем, еще в ноябре 2022-года во время очередного этапа испытаний в США систему VAMPIRE проверили и в варианте "земля-воздух" для борьбы с БЛА. По итогам написали, что ракеты APKWS с лазерным наведением "показали себя на удивление эффективными при уничтожении дронов 2-го класса", то есть БЛА с полетной массой до 25 килограммов и скоростью полета до 200 км/ч

Соответственно, на Украине протестировали и этот вариант, но уже в новом 2024 году. ВМС ВСУ впервые опубликовали видео применения системы VAMPIRE при отражении налета БЛА "Герань" (Shahed-131/136) 11 февраля в Одесской области.

В конце марта на сайте Reddit пользователь u/Kleef1337 выложил еще одно видео под названием "3 Shahed-136's being intercepted by VAMPIRE with APKWS rockets 21/03/2024", на котором видно поражение БЛА и его падение в море.

https://www.redd.tube/video/b02ae5b5da603ef87f8c08e840cf294a7e0f72cd

При разборе новости эксперты осторожно, но настойчиво намекают, дескать, успешное поражение "Гераней/Шахедов" подтверждает, "что система VAMPIRE с ракетами APKWS является высокотехнологичным и одновременно относительно дешевым средством противодействия вражеским БЛА-камикадзе".

Высокотехнологичным - спору нет. Но как там с критерием "эффективность/стоимость" при цене различных модификаций APKWS от 27,5 до 40,6 тыс. долларов? Конечно, это очень хорошо по сравнению с AIM-120 AMRAAM для ЗРК NASAMS, у которых ценник модификаций A/B/C начинается с 600 тысяч, но при этом и дальность там от 25 км и выше. При таких исходных данных даже не стоит сравнивать с ракетами ПЗРК FIM-92 Stinger, стоимость закупки которых сейчас выросла до $120,000-150,000.

Только дальность стрельбы APKWS около 5000 метров как-то не особо внушает.

Для сравнения - у древней "Осы" цена одной ЗУР на уровне 40-60 тыс. долл., но там и дальность более 9000 м.

Или в текущих реалиях нормально? Особого-то выбора на полке готовых к использованию изделий с дешевыми расходниками так и не появилось, кроме 40-мм автоматических гранатометов с программируемыми боеприпасами на дальностях до 1500 м. По боевым лазерам много лет куча обещаний, но до сих пор никакой ясности.

Если судить только по рекламным проспектам, то среди опытных разработок перспективы остаются у американской системы EAPS ARDEC ID на дальностях до 3000 м, а до 2000 м у китайского мини-ПЗРК.