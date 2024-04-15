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ТАСС

Замглавкома ВКС: опыт использования ПВО в СВО вносится в программы подготовки курсантов

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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Андрей Семенов отметил, что преподаватели вузов выполняют задачи в зоне спецоперации, что позволяет им "вживую апробировать теоретические выкладки"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Опыт использования средств противовоздушной обороны (ПВО) в спецоперации оперативно вносится в программы подготовки курсантов. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.

Он отметил, что система обучения будущего офицера войск ПВО в РФ наряду с формированием фундаментальных знаний в теории и практическими занятиями построена на принципе "обучать тому, что необходимо в условиях ведения боевых действий". "Так было с момента начала участия ВКС России в военной операции в Сирии, когда полученная практика изучалась в наших вузах. Опыт использования ПВО в специальной военной операции также оперативно вносится в программы подготовки курсантов", - сказал Семенов.

По его словам, этому способствует то, что в зоне спецоперации "плечом к плечу с нашими офицерами выполняют задачи и преподаватели вузов, имеющие возможность, что называется, вживую апробировать теоретические выкладки". 

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Страны
Россия
Сирия
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