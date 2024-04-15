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РИА Новости

В высокоточных вооружениях Россия превосходит противников, заявил "Ростех"

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Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Артяков: Россия превосходит противников по отдельным линейкам вооружения

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия превосходит своих противников по отдельным линейкам вооружения, в частности, по высокоточным комплексам, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1".

"Считаем, что по некоторым позициям мы значительно превзошли наших противников, особенно что касается высокоточных комплексов. Военная техника у нас очень хорошая. И система защиты нашего неба, это у нас "Алмаз-Антей", - замечательная совершенно система противовоздушной обороны. И тут у нас есть на что надеяться, и есть, собственно говоря, на чем основываться, чтобы дальше совершенствовать свою технологию", - сказал он.

Он отметил, что, с одной стороны, российские конструкторы отталкивались от заделов еще советского времени, в том числе тех, которые не были реализованы, с другой стороны, применялись новые технологические решения.

Россия на сегодняшний день, в частности, единственная в мире обладает гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и "Циркон". Они применяются в зоне СВО для нанесения ударов по украинским военным объектам.

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Страны
Россия
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Алмаз-Антей
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Артяков Владимир
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